कौन हैं पिया डांडिया, भारतवंशी का बड़ा कारनामा; अमेरिका में जीता मश्किल चुनाव

अमेरिका के चुनाव में भारतवंशियों का जलवा बरकरार है। भारत के समय के अनुसार, बुधवार को घोषित हो रहे नतीजों में डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किल सीट मानी जाने वाली फ्लोरिडा 22 डिस्ट्रिक्ट से पिया डांडिया ने जीत हासिल की है।

अमेरिका में मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है। इसी बीच खबर है कि भारतवंशी पिया डांडिया ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने प्रतिनिधि सभा के लिए हुए चुनाव में रिपब्लिकन नेता कैसी अस्कर को हराया है। खास बात है कि डांडिया पेशे से स्कूल प्रिंसिपल रह चुकीं हैं। उन्होंने फ्लोरिडा डिस्ट्रिक्ट 22 से जीत दर्ज की है।

भारतीय समयानुसार बुधवार को घोषित हो रहे नतीजों के अनुसार, पिया डांडिया को 51.9 फीसदी या 1 लाख 51 हजार 926 वोट मिले थे। जबकि, उनके सामने चुनाव लड़ रहे पूर्व सैनिक कैसी अक्सर को 49.1 प्रतिशत वोट मिले। उनके खाते में 1 लाख 40 हजार 933 वोट आए। कहा जाता है कि फ्लोरिडा 22 डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किल सीट रही है। हां पार्टी को चुनौती मिलती रही है।

कौन हैं पिया डांडिया पिया डांडिया फॉर कांग्रेस वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने 28 साल की उम्र में मिडिल स्कूल के टीचर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी इसके बाद वह हाई स्कूल की प्रिंसिपल बनीं। इसमें कहा गया है कि वह सबसे कम उम्र में प्रिंसिपल बनने वालों में से एक थीं। उनके माता पिता लंबे समय पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पिया का जन्म पाम बीच काउंटी में हुआ था। इसके अलावा वह निजी क्षेत्र में भी एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में सेवाएं देती हैं।

उनकी वेबसाइट के अनुसार, पिया ने कहा था, 'मैं कांग्रेस के चुनाव में खड़ी हो रही हूं ताकि अपने छात्रों और अपने बेटे के लायक एक भविष्य के लिए लड़ सकूं। मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा है कि कांग्रेस में नेताओं की एक नई पीढ़ी की जरूरत है, जो अपनी आस्तीन चढ़ाएं, भविष्य के लिए कानून बनाएं और काम में लग जाएं। कांग्रेस में मैं महंगाई के संकट से सीधे निपटकर अमेरिकी जनता को सबसे पहले रखूंगी।'

साथ ही उन्होंने कहा था, 'इस नाजुक घड़ी में मैं हमारे देश के कामकाजी परिवारों के पक्ष में खड़ी रहूंगी। वॉशिंगटन में कुछ राजनेता उन कार्यक्रमों को कमजोर कर रहे हैं जो लाखों नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेड और हमारे पूर्व सैनिकों के लिए सहायता।'

कई भारतवंशी लड़ रहे हैं चुनाव खास बात है कि इस मध्यावधि चुनाव में कई भारतवंशी मैदान में हैं। ये उम्मीदवार गवर्नर से लेकर सिटि काउंसिल सदस्यों तक के चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें चर्चित चेहरों में विवेक रामस्वामी भी हैं, जो ओहायो से गवर्नर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात है कि यदि रामास्वामी जीत जाते हैं, तो वह लुइसियाना के बॉबी जिंदल और साउथ कैरोलिना की निक्की हेली के बाद भारतीय मूल के तीसरे गवर्नर होंगे।