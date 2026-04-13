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कौन हैं हंगरी के नए PM पीटर मैग्यार, जिनकी जीत को ट्रंप के लिए बताया जा रहा झटका

Apr 13, 2026 05:17 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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हंगरी के मतदाताओं ने 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे विक्टर ओर्बन को सत्ता से बाहर कर दिया। हंगरी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में यूरोपीय समर्थक पीटर मैग्यार को चुना है। इस चौंकाने वाले चुनाव परिणाम के वैश्विक स्तर पर असर देखे जा सकते हैं।

कौन हैं हंगरी के नए PM पीटर मैग्यार, जिनकी जीत को ट्रंप के लिए बताया जा रहा झटका

हंगरी के मतदाताओं ने 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे विक्टर ओर्बन को सत्ता से बाहर कर दिया। हंगरी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में यूरोपीय समर्थक पीटर मैग्यार को चुना है। इस चौंकाने वाले चुनाव परिणाम के वैश्विक स्तर पर असर देखे जा सकते हैं। कभी ओर्बन के वफादार रहे पीटर मैग्यार (45) ने अपने प्रचार अभियान के दौरान भ्रष्टाचार एवं स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को उठाया। मैग्यार की जीत को हंगरी में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कौन हैं पीटर मैग्यार और उनकी जीत को ट्रंप के लिए क्यों झटका माना जा रहा है।

इनसाइडर से चैलेंजर तक
मैग्यार की तिस्जा पार्टी को 77 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक 53 प्रतिशत से अधिक वोट मिले जबकि ओर्बन की सत्तारूढ़ फिदेस्ज पार्टी को 38 प्रतिशत मत मिले। यह चुनावी परिणाम ओर्बन के लिए बड़ा झटका है, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है। ओर्बन के सत्ता से बाहर होने और मैग्यार की जीत को ट्रंप के लिए झटका माना जा रहा है। ओर्बन ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। यह भी दिलचस्प है कि मैग्यार एक अरसे तक ओर्बान के मातहत काम कर चुके हैं। उन्होंने ओर्बान की सरकार में कई भूमिकाएं निभाईं। लेकिन 2024 के बाद वह उनसे अलग हो गए थे।

एक वकील और डिप्लोमेट
अगर करियर के शुरुआती दौर की बात करें तो मैग्यार ने वकील और डिप्लोमेट के तौर पर शुरुआत की थी। उन्होंने हंगरी के ब्रशेल्स मिशन में काम किया था। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कंपनियों के बोर्ड में भी उनकी भूमिका थी। उनका उदय 2024 हुआ, जब एक विवादास्पद राष्ट्रपति क्षमा मामले के बाद उनकी तब की पत्नी जुडिथ वारगा ने इस्तीफा दिया। इसके तुरंत बाद, मैग्यार ने रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें भ्रष्टाचार मामले में सरकार के हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया।

कैसी है निजी जिंदगी
मैग्यार ने जुडिथ वारगा के साथ शादी की थी। हालांकि करीब 17 साल बाद साल 2023 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों के तीन बेटे हैं। अगर उनके परिवरा की बात करें तो इसमें हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति फेरेंक मैडल भी शामिल हैं। मैग्यार की राजनीति का रास्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से तैयार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी तंत्र में सुधार की भी वकालत की है।

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कानून की पढ़ाई, खाना पकाना पसंद
मैग्यार ने अपनी पहचान एक यूरोपीय समर्थक रुढ़िवादी उदारवादी के रूप में बनाई है। वह खुद को पारंपरिक मूल्यों और संस्थागत सुधार के बीच एक पुल के रूप में पेश करते हैं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो मैग्यार ने कानून के क्षेत्र में डिग्री हासिल की है। उनहोंने बर्लिन के हंबोल्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। 2025 की संपत्ति घोषणा में, मैग्यार ने कई संपत्तियों का मालिक होने और लगभग 86.4 मिलियन फोरिंट के निवेश, बचत और कैश की जानकारी दी। राजनीति के अलावा, मैग्यार अपने आप को धार्मिक बताते हैं और फुटबॉल खेलना और अपने दोस्तों और बच्चों के साथ खाना पकाना पसंद करते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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