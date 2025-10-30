कौन है TTP कमांडर अहमद काजिम, 100 से ज्यादा PAK सैनिकों को मार डाला; मुनीर की उड़ी नींद
संक्षेप: अहमद काजिम टीटीपी का कमांडर है, जिसे PAK सेना वॉन्टेड आतंकवादी मानती है। उस पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा गया है। उसने अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जिससे मुनीर की नींद उड़ गई है।
तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी उर्फ पाकिस्तानी तालिबान) के हमलों की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई दिनों तक युद्ध जैसे हालात बने रहे और फिर किसी तरह सीजफायर पर सहमति बन सकी। हालांकि, अब भी दोनों मुल्कों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल, टीटीपी के लगातार हमलों से पाकिस्तान परेशान हो गया है, जिसमें लगातार उसके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे टीटीपी का एक कमांडर अहमद काजिम है। अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। 29 अक्टूबर को हुए पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए IED ब्लास्ट के पीछे भी काजिम का ही हाथ बताया जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत छह सैनिकों की मौत हो गई। इससे पहले भी काजिम ने पाकिस्तानी सेना को समय-समय पर गहरी चोट दी हुई है।
कौन है अहमद काजिम
अहमद काजिम टीटीपी का कमांडर है, जिसे पाकिस्तानी सेना वॉन्टेड आतंकवादी मानती है। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि उसे टीटीपी फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है और वह कुर्रम का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। उस पर पाकिस्तानी सेना ने 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा है। काजिम कुर्रम के शैडो गर्वनर की तरह काम करता है। उस पर 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का भी आरोप है। वह टीटीपी के अन्य कमांडरों से अलग है। वह ऑपरेशनल स्पीड को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भी जोड़ता है। वह पहले आईईडी से धमाके फिर ऑटोमेटिक बंदूक से गोलीबारी करता है और फिर उसका वीडियो भी कैप्चर करता है, जिससे पाकिस्तानी सेना को मैसेज दिया जा सके।
मुनीर को दे चुका है खुली धमकी
हाल ही में टीटीपी कमांडर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें काजिम पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दे रहा था। वह कहता है कि मुनीर को अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजने के बजाए अपने प्रमुख अधिकारियों को मैदान में भेजना चाहिए। वीडियो में काजिम कहता है, 'अगर तुम मर्द हो तो हमारा सामना करो। अगर तुमने मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ाई करो।' यह वीडियो देखते ही मुनीर सेना डर गई और उस पर दस करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। काजिम कुर्रम जिले का रहने वाला है और उस पर कुर्रम के डिप्टी जावेदुल्लाह महसूद की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा, वह पारचिनार जा रहे मिलिट्री काफिलों और शिया समुदाय की गाड़ियों पर भी हमले के पीछे बताया जाता है।
