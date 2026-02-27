Hindustan Hindi News
कौन है पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट? डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का बना लिया था पूरा प्लान

Feb 27, 2026 07:12 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका में एक पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। उसपर ईरान के साथ मिलकर अमेरिका में राजनीतिक हत्याओं की साजिश रचने का आरोप है। उसकी टारगेट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल था। 

कौन है पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट? डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का बना लिया था पूरा प्लान

ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गयाहै। आरोपीका नाम आसिफ मर्चेंट है। यह मुकतमा ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में चलाया गया है। अगर दोष साबित होता है तो उसे उम्र कैद हो सकती है। दावा है कि मर्चेंट के संबंध ईरान की सरकार से थे औ 2024 में वह न्यूयॉर्क पहुंचकर ऐसे लोगों से मिला जिन्हें वह अमेरिका में हत्याएं करवाने के लिए भर्ती करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप भी उसके टारगेट में थे।

आसिफ मर्चेंट के बारे में कई जानकारियां अभी एफबीआई ने गुप्त रखी हैं। मर्चेंट ने हत्या की सुपारी लेने वाले समझकर दो लोगों को 5 हजार डॉलर एडवांस भी दिए थे। ये दोनों एफबीआई के अंडरकवर ऑफिसर थे। कोर्ट में वकीलों ने बताया कि मर्चेंट ने राजनेताओं की हत्या का प्लान तो बनाया था हालांकि वह इसे जमीन पर उतार नहीं पाया और इससे पहले ही पकडा गया।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जो लोग उसके निशाने पर थे उनमें राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल थे। कोर्ट में बताया गया कि आसिफ मर्चेंट होटलों में बैठक करता था और लोगों को अपने टारगेट के बारे में समझाता था। कोर्ट में वीडियो के जरिए बताया गया कि वह किस तरह से खतरनाक प्लान तैयार कर रहा था। मर्चेंट चाहता था कि अमेरिका में चुनाव से पहले राजनीतिक हत्याएं करवाकर माहौल खराब कर दिया जाए।

ईरान से संबंध

साल 2000 में जब से अमेरिका के ड्रोन अटैक में ईरान के रिवोलूशनरी गार्ड कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, तब से ही ईरान अमेरिका में हत्याएं करवाने की फिराक में था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आने से पहले आरोपी ईरान में ही रहता था। हालांकि ईरान ने ऐसी किसी भी साजिश से इनकार किया है।

बीते दिनों फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीचलाने वाले को उम्रकैद की सजा दी गई है। आरोपी खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह कई हफ्तों से ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा था। रयान रूथ नाम के इस शख्स पर आरोप था कि वह ट्रंप के गोल्फ कोर्स के आसपास झाड़िया में छिपा रहता था और उसके पासराइफल भी मौजूद थी। उसके प्रयास से पहले ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उसे देख लिया। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वह हथियार छोड़कर भाग निकला। वहीं बचावपक्ष के वकील ने कहा कि रूथ की उम्र 60 के करीब है और ऐे में उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसमें उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ना हों।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

Donald Trump

