मारे गए कट्टरपंथी नेता हादी के भाई को 'इनाम', यूनुस सरकार ने भेजा लंदन; बनाया राजनयिक
इंकलाब मंच के प्रवक्ता 32 वर्षीय उस्मान शरीफ बिन हादी को 12 दिसंबर को ढाका में चुनावी अभियान के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें उन्नत इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन छह दिन बाद उनकी मौत हो गई।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक विवादास्पद कदम उठाते हुए मारे गए कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी के बड़े भाई ओमर बिन हादी को ब्रिटेन में बांग्लादेश के राजनयिक मिशन में सेकेंड सेक्रेटरी नियुक्त किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की गई है।
डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ओमर बिन हादी को ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में सेकेंड सेक्रेटरी बनाया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगी। यह जानकारी लोक प्रशासन मंत्रालय के कॉण्ट्रैक्ट्स एंड फॉरेन अपॉइंटमेंट विंग द्वारा जारी अधिसूचना के हवाले से दी गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि ओमर बिन हादी को किसी भी अन्य पेशे, व्यापार या सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी संगठन से सभी पेशेवर संबंध समाप्त करने होंगे। नियुक्ति से जुड़ी अन्य शर्तें अनुबंध के अनुसार तय की जाएंगी। अधिसूचना पर लोक प्रशासन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अबुल हयात मोहम्मद रफीक के हस्ताक्षर हैं, जिसे राष्ट्रपति के आदेश से जारी किया गया।
उस्मान की मौत के बाद ढाका में व्यापक हिंसा देखने को मिली। भीड़ ने प्रमुख समाचार पत्रों के दफ्तरों और प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनों के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा, बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर हमलों की एक लहर भी सामने आई।
इस बीच ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि ओमर बिन हादी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई थी। नियुक्ति का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में राजनीतिक तनाव और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
ओमर बिन हादी की इस नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि बर्मिंघम मिशन में सचिव का यह पद पहले से स्वीकृत नहीं था और इसे विशेष रूप से बनाया गया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा कट्टरपंथी और इस्लामी ताकतों को खुश करने की कोशिश है, जिन्होंने उनकी सत्ता में आने में सहयोग किया था। वहीं, इंकलाब मंच ने इसे परिवार की इच्छा बताया है।
