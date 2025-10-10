कौन है नूर वली महसूद, काबुल एयरस्ट्राइक में जिसके खात्मे का पाक कर रहा दावा; मौत पर क्यों बढ़ा सस्पेंस
पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दूसरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर गुरुवार रात एयरस्ट्राक कर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कई ठिकानों को जमींदोज करने का दावा किया है। पाक मीडिया की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस एयरस्ट्राइक में पाक वायुसेना ने TTP चीफ मुफ़्ती नूर वली महसूद का खात्मा कर दिया है। पाक के ऐसे दावे ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है कि आखिर नूर वली महसूद कौन था, जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तान को एयरस्ट्राइक करनी पड़ गई।
पाक मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिस वक्त पाक सेना ने एयरस्ट्राइक की, उस वक्त पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में महसूद मौजूद था और वह इस हमले में मारा गया है लेकिन अफगानिस्तान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पाक के इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान ने काबुल पर एयरस्ट्राइक ऐसे वक्त की है जब, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत दौरे पर आए हुए हैं।
मौत पर बढ़ा सस्पेंस, ऑडियो मैसेज वायरल
इस बीच, अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने कहा है कि शुक्रवार तड़के सोशल मीडिया पर नूर वली महसूद का एक ऑडियो मैसेज वायरल होने लगा, जिसमें उसे अपनी मौत या लापता होने की खबरों का खंडन करते सुना जा सकता है। इससे पहले, कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि टीटीपी प्रमुख हमले में मारा गया है, जिससे हवाई हमलों को लेकर भ्रम की स्थिति और बढ़ गई है।
नूर वली महसूद कौन?
मुफ्ती नूर वली महसूद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का चीफ है। उसे 'घर स्टारगा' (हिल्स आई) उपनाम से भी जाना जाता है। वह पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद से ही महसूद TTP की कमान संभाल रहा है। इस तरह वह TTP का चौथा चीफ है। वह 2003 में इस संगठन में शामिल हुआ था। 2013 तक वह कराची में TTP की आतंकी गतिविधियों का इंचार्ज था।
इस्लामिक स्कॉलर से बना कट्टर जिहादी
महसूद का जन्म 26 जून 1978 को दक्षिण वज़ीरिस्तान में महसूद जनजाति के एक उप-कबीले माचिखेल ज़फ़रखेल में हुआ था। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज (PIPS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, महसूद ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के मदरसों में धार्मिक शिक्षा हासिल की और बाद में अपने गृह जिले के एक मदरसे में पढ़ाने लगा। धीरे-धीरे इस्लाम धर्म का वह एक विद्वान बन गया। उसने कई धार्मिक किताबें भी लिखीं लेकिन जल्द ही वह इस्लामिक स्कॉलर और विद्वान से जिहादी और TTP का कमांडर बन गया।
आतंक का सफर 1990 के दशक में शुरू
कथित तौर पर उसका आतंकवादी सफर 1990 के दशक में शुरू हुआ, माना जाता है, जब उसने मजार-ए-शरीफ और जबल-उल-सिराज में अफगान तालिबान के साथ लड़ाई लड़ी थी। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद, उसने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तब वह अमेरिकी फौज का विरोध करने के लिए मौलाना मिराजुद्दीन के काफिले के हिस्से के रूप में देश में फिर से दाखिल हुआ था। इसके बाद महसूद 2003 में टीटीपी में शामिल हो गया और दक्षिणी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रतिरोध में सक्रिय भूमिका निभाई।
उसने TTP संगठन में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिसमें इसके संस्थापक प्रमुख बैतुल्लाह महसूद का डिप्टी, समूह की न्यायिक प्रणाली में काज़ी (न्यायाधीश) और 2013 से 2015 तक टीटीपी के कराची चैप्टर का प्रमुख शामिल है। बाद में वह खालिद महसूद, जिसे खान सईद सजना के नाम से भी जाना जाता है, का डिप्टी बना और 2018 के एक ड्रोन हमले में सजना की मौत के बाद महसूद गुट का नेतृत्व संभाला। उसी वर्ष, मौलाना फ़ज़लुल्लाह की हत्या के बाद, महसूद को समूह की केंद्रीय शूरा (कार्यकारी परिषद) द्वारा टीटीपी का चीफ नियुक्त किया गया।
