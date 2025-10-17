कौन है नूर वली महसूद? अचानक हुआ जिंदा, VIDEO देख पाकिस्तान की हालत हुई पतली
संक्षेप: बुधवार को सीमावर्ती इलाकों में हुई तीव्र झड़पों ने नाजुक शांति को तोड़ दिया। दर्जनों लोगों की मौत के साथ यह संघर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों इस्लामी देशों के बीच सबसे गंभीर माना जा रहा है।
पाकिस्तान के संदिग्ध हवाई हमले के एक सप्ताह बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का प्रमुख नूर वली महसूद गुरुवार को एक वीडियो संदेश में जिंदा दिखाई दिया। इसके बाद से दशकों से जारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का संबंधों में फिर से टकराव भड़कने का खतरा बढ़ गया है। 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बख्तरबंद लैंड क्रूज़र पर हवाई हमला हुआ था, जिसमें माना जा रहा था कि नूर वली महसूद सवार था। इस हमले के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर लगातार जवाबी हमले और गोला-बारी शुरू हो गई थी।
पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि वह TTP के नेताओं को पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान में लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं।
वीडियो संदेश में महसूद ने कहा, “जिहाद ही राष्ट्रों को आजादी और सम्मान दिलाता है, वरना वे गुलाम बने रहते हैं।” उसने अपनी मौत की खबरों को झूठा और मनगढ़ंत बताया।
दोनों देशों के बीच बढ़ता अविश्वास
अफगान अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया कि इस्लामाबाद खुद इस्लामिक स्टेट (ISIS-K) जैसे समूहों को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। यह हमला पाकिस्तान का काबुल में 2022 के बाद पहला हवाई ऑपरेशन माना जा रहा है। पिछली बार अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को इसी शहर में ड्रोन हमले में मार गिराया था।
बुधवार को सीमावर्ती इलाकों में हुई तीव्र झड़पों ने नाजुक शांति को तोड़ दिया। दर्जनों लोगों की मौत के साथ यह संघर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों इस्लामी देशों के बीच सबसे गंभीर माना जा रहा है।
बुधवार को ही पाकिस्तान ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में भी हवाई हमला किया। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि निशाना अफगान तालिबान की एक ब्रिगेड थी और दर्जनों की मौत हुई, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पाक सेना ने कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करेगी, जबकि अफगान रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इन कार्रवाइयों के परिणामों की जिम्मेदारी पाकिस्तान सेना पर होगी।
इस्लामाबाद ने अब तक अपने प्रत्यक्ष शामिल होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने यह संकेत दिया कि काबुल के प्रति धैर्य अब खत्म हो रहा है।
कौन है नूर वली महसूद?
पूरा नाम मुफ्ती नूर वली महसूद है, जिसका जन्म दक्षिण वजीरिस्तान में 26 जून 1978 को हुआ था। पेशे से वह इस्लामी विद्वान और TTP का सर्वोच्च कमांडर है। मदरसों में पढ़े इस्लामी न्यायविद महसूद ने 1990 के दशक में अफगान तालिबान के साथ युद्ध में भाग लिया था। बाद में वह TTP में न्यायाधीश, कराची प्रमुख और उप कमांडर बना।
2018 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला फ़जलुल्लाह की मौत के बाद महसूद को TTP का प्रमुख बनाया गया। उसने TTP के विभाजित गुटों को फिर से एकजुट किया और रणनीति बदलते हुए नागरिकों के बजाय सुरक्षा बलों पर हमले केंद्रित किया, जिससे संगठन और मजबूत हो गया। उसकी 700 पन्नों की किताब “इंकिलाब-ए-महसूद” में 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की गई है।
2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता वापसी के बाद महसूद का संगठन नई ताकत और संसाधन जुटाने में सफल रहा। पाकिस्तान की नजर में वह सबसे वांछित आतंकवादी है, जिस पर सैकड़ों हमलों और सीमा पार हमलावर अभियानों का आरोप है।
