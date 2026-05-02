भारतीय मूल की नित्या रमन कौन, लड़ रहीं लॉस एंजिल्स मेयर पद का चुनाव; ममदानी से हो रही तुलना
नित्या रमन का जन्म केरल के तमिल परिवार में 28 जुलाई, 1981 में हुआ था। शुरुआती छह साल उनके भारत में बीते, जिसके बाद परिवार अमेरिका शिफ्ट कर गया। अब वह मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं, जिससे उनकी तुलना ममदानी से हो रही है।
अमेरिका में लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए दो जून को चुनाव होने वाले हैं। इस रेस में भारतीय मूल की नित्या रमन भी अहम दावेदार बनकर उभर रही हैं। लॉस एंजिल्स में अभी मेयर कैरेन बास हैं, लेकिन कई सर्वों से पता चलता है कि नित्या की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से लोग नित्या को अगला ममदानी भी कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारतवंशी जोहरान ममदानी ने कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में हुए मेयर पद का चुनाव जीता था।
30 अप्रैल तक के पॉलीमार्केट सर्वे में नित्या रमन के रेस में आगे रहने की 60 फीसदी संभावना है। हालांकि, इस चुनाव में उनकी एंट्री काफी देर से फरवरी में हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में नित्या बाकियों से आगे निकलती दिख रहीं।
कौन नित्या रमन
नित्या रमन का जन्म केरल के तमिल परिवार में 28 जुलाई, 1981 में हुआ था। शुरुआती छह साल उनके भारत में बीते, जिसके बाद परिवार अमेरिका शिफ्ट कर गया। उनका परिवार लुइसियाना में बस गया। 22 साल की उम्र में वह अमेरिकी नागरिक बन गईं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थ्योरी की पढ़ाई भी कर चुकी हैं। उन्होंने शहरी नीति तथा सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में अपना करियर बनाया।
वर्तमान में वह लॉस एंजिल्स के डिस्ट्रिक्ट 4 का प्रतिनिधित्व सिटी काउंसिल सदस्य के तौर पर करती हैं। यह पद उन्होंने 2020 से संभाला हुआ है। वहीं, पॉलिटिक्स में आने से पहले नित्या रमन ने सेलाह नेबरहुड होमलेस कॉलिशन की सह-स्थापना की और बेघर लोगों से जुड़े मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम किया। रमन ने डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा था, जिसने कई को चौंका दिया था। इससे पहले, वह वर्तमान मेयर कैरेन बास को सपोर्ट कर रही थीं।
ममदानी से क्यों हो रही तुलना?
ममदानी से नित्या की तुलना करने के पीछे कई वजह हैं। पहला तो दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, वे जो मुद्दे उठा रहे हैं, वे भी एक तरह के ही हैं। दोनों को प्रोग्रेसिव राजनीति के उभरते हुए चेहरों के रूप में देखा जाता है। दोनों नेता आम लोगों से जुड़े मुद्दों, जैसे हाउसिंग, किराया नियंत्रण, और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। नित्या रमन ने लॉस एंजिलिस में बेघर लोगों और किरायेदारों के लिए काम किया, वहीं जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मजदूरों, प्रवासियों और पब्लिक सर्विसेज के पक्ष में आवाज उठाते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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