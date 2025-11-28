उस देश से मेरी कोई वफादारी नहीं, निकी हेली के बेटे का भारतीय जड़ों से किनारा; क्या बोले?
भारतीय मूल की अमेरिकी रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार निकी हेली के बेटे नलिन हेली ने अपनी भारतीय जड़ों से दूरी बनाने की बात कही है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में 24 वर्षीय नलिन ने कहा कि उनकी निष्ठा पूरी तरह अमेरिका के प्रति है और उनका भारत से कोई विशेष भावनात्मक जुड़ाव नहीं है।नलिन ने कहा- मैंने हमेशा सिर्फ अमेरिका को ही जाना है। मैं उस देश के प्रति कोई अजीब सी वफादारी नहीं रख सकता, जहां मैं कभी गया ही नहीं।
उन्होंने वर्तमान अमेरिकी आर्थिक परिस्थिति का हवाला देते हुए कानूनी प्रवास को सीमित करने की वकालत की। नलिन के अनुसार, जब अमेरिकी कंपनियां अपने ही नागरिकों को पर्याप्त नौकरियां नहीं दे पा रही हैं और एआई कई रोजगार क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, तब विदेशी कर्मियों को लाना गैर-जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने ही युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, तब विदेशी कर्मचारियों को यहां बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता।
पंजाब से अमेरिका पहुंचे दादा की थी प्रतिष्ठित अकादमिक पहचान
नलिन के नाना अजीत सिंह रंधावा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और बाद में अमेरिका जाकर उन्होंने एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक करियर बनाया। इसके बावजूद नलिन ने स्वयं को अमेरिकी पहचान तक सीमित बताया है। हाल ही में नलिन हेली ने H-1B वीजा पर प्रतिबंध लगाने और कानूनी प्रवास कम करने की मांग कर सुर्खियां बटोरी थीं। उनका मानना है कि वर्तमान आर्थिक माहौल में यह जरूरी कदम है।
GOP पर युवा आवाजों की अनदेखी का आरोप
नलिन ने खुद को जनरेशन Z का प्रतिनिधि बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी (GOP) पर आरोप लगाया कि वह युवा अमेरिकियों की चिंताओं को नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कॉरपोरेट हितों को आम अमेरिकी कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इंडियन-ओरिजिन राजनेता जोहरन ममदानी की न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में जीत पर भी टिप्पणी की और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी युवाओं की भावनाओं से कट चुकी है। नलिन ने कहा कि डेमोक्रेट्स युवाओं की बात सुन रहे हैं, अब समय है कि रिपब्लिकन भी ऐसा करें।
नलिन का कहना है कि युवा रिपब्लिकन अब आर्थिक मुद्दों पर नए तरीके से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाउसिंग संकट और अंदरूनी व्यापार जैसी भ्रष्टाचार की चिंताएं हमें परेशान कर रही हैं। मेरी पीढ़ी अब उस बाजार व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती जो बिल्कुल बेपरवाह और कानूनविहीन हो चुकी है।
खुद राजनीतिक सक्रियता से इंकार, लेकिन पार्टी को प्रभावित करने की उम्मीद
विलनोवा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री रखने वाले नलिन हेली ने कहा कि वे फिलहाल राजनीति में आने की योजना नहीं रखते। हालांकि, वे उम्मीद करते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जनरेशन Z के दृष्टिकोण को अपनाएगी। इंटरव्यू के अंत में नलिन ने कहा कि वे एक क्रिश्चियन, पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट हैं और चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी सामान्य अमेरिकी कामगारों को कॉरपोरेट अभिजात्य वर्ग से ऊपर रखे।
