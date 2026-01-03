Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Who is Nicolas Maduro Venezuelan President why US wanted to catch him Trump
कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, अमेरिका ने घर में घुसकर क्यों पकड़ा; रखा था इनाम

कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, अमेरिका ने घर में घुसकर क्यों पकड़ा; रखा था इनाम

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिका साल 2020 से ही मादुरो के पीछे पड़ा है।

Jan 03, 2026 04:34 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर में घुसकर पकड़ लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिका साल 2020 से ही मादुरो के पीछे पड़ा है। साल 2020 में अमेरिका ने मादुरो के ऊपर 15 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर दिया था। आखिर कौन हैं निकोलस मादुरो? क्या है मादुरो का इतिहास और डोनाल्ड ट्रंप क्यों पड़े हैं उनके पीछे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2013 में मादुरो बने राष्ट्रपति
निकोलस मादुरो मोरोस का जन्म 1962 में हुआ था। वह वेनेजुएला के राजनीतिज्ञ हैं और यूनाइडेट सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। वह साल 2013 में वेनेजुएला के 53वें राष्ट्रपति चुने गए। मादुरो का उभार वाम आंदोलन के जरिए ह्यूगो शावेज के करीबी के रूप में हुआ। वह साल 2006 से 2013 तक विदेश मंत्री रहे। साल 2012 में उन्हें उप-राष्ट्रपति चुना गया। 2013 में शावेज की मौत के बाद उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। 2013 में उन्होंने चुनाव जीता और राष्ट्रपति बने। हालांकि उनका शासन प्रतिबंधों, आर्थिक गिरावट, लोगों के आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने के इतिहास से भरा पड़ा है।

लगातार देते रहे चुनौती
अमेरिका लगातार मादुरो के राष्ट्रपति शासन के चुनौती देता रहा है। मादुरो के ऊपर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन, चुनावी धांधली को अंजाम देने और नॉर्को-टेररिज्म फैलाने के आरोप हैं। साल 2020 में अमेरिका ने उनके ऊपर 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा। यह पहली बार था, जब अमेरिका ने मदुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया। बाद में जनवरी 2025 में उनके ऊपर रखे इनाम की राशि को बढ़ाकर 25 मिलियन डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा वेनेजुएला के शीर्ष अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए।

वेनेजुएला ने क्या कहा
गौरतलब है कि अमेरिका ने शुक्रवार देर रात को वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि महीनों से दबाव बनाए जाने के बाद अंततः देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है तथा देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने इसे एक असाधारण रात्रिकालीन अभियान बताया जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर की। वहीं, वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके जीवित होने का सबूत चाहते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।