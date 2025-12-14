ऑस्ट्रेलिया में गोलियां बरसाने वाले पहचान आई सामने, पाकिस्तान से है कनेक्शन
सिडनी के बोंडी बीच पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर का नाम नवीद अकरम है। वह पाकिस्तान का मूल निवासी है।
सिडनी के बोंडी बीच पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर का नाम नवीद अकरम है। वह पाकिस्तान का मूल निवासी है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि फिलहाल वह सिडनी के दक्षिण-पश्चिम में रह रहा था। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि नवीद अकरम का घर बोन्निरिग के उपनगर में है। यहां पर पुलिस अधिकारियों ने छापामारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी लोगों के उत्सव के दौरान गोलियां बरसाई गईं। दो हमलावरों ने 50 ज्यादा राउंड गोलीबारी करके 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन’ (एबीसी) ने अपनी खबर में यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से एबीसी ने बताया कि इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें कहा गया कि एक हमलावर को मार गिराया गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मारा गया हमलावर नवीद अकरम ही था या कोई अन्य।
सिडनी के न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त एम. लेनयॉन ने बताया कि इस हमले में दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। राज्य प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहा, ‘इस हमले का निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था।’ यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर ‘चानुका बाय द सी’ नामक कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे।
पुलिस ने कहा कि उसका अभियान जारी है और आसपास के इलाके में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिसमें एक संदिग्ध की कार में बरामद किया गया आईईडी भी शामिल है।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा, ‘बॉन्डी बीच के दृश्य चौंकाने वाले और दुखद हैं। पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयासरत हैं।’
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।