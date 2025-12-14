Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Who is Naveed Akram Man Firing bullets at Sydney bondi Beach Pakistan connection
ऑस्ट्रेलिया में गोलियां बरसाने वाले पहचान आई सामने, पाकिस्तान से है कनेक्शन

संक्षेप:

सिडनी के बोंडी बीच पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर का नाम नवीद अकरम है। वह पाकिस्तान का मूल निवासी है।

Dec 14, 2025 05:48 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सिडनी
सिडनी के बोंडी बीच पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर का नाम नवीद अकरम है। वह पाकिस्तान का मूल निवासी है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि फिलहाल वह सिडनी के दक्षिण-पश्चिम में रह रहा था। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि नवीद अकरम का घर बोन्निरिग के उपनगर में है। यहां पर पुलिस अधिकारियों ने छापामारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी लोगों के उत्सव के दौरान गोलियां बरसाई गईं। दो हमलावरों ने 50 ज्यादा राउंड गोलीबारी करके 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन’ (एबीसी) ने अपनी खबर में यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से एबीसी ने बताया कि इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें कहा गया कि एक हमलावर को मार गिराया गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मारा गया हमलावर नवीद अकरम ही था या कोई अन्य।

सिडनी के न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त एम. लेनयॉन ने बताया कि इस हमले में दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। राज्य प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहा, ‘इस हमले का निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था।’ यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर ‘चानुका बाय द सी’ नामक कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे।

पुलिस ने कहा कि उसका अभियान जारी है और आसपास के इलाके में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिसमें एक संदिग्ध की कार में बरामद किया गया आईईडी भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बांडी बीच पर जमकर बरसाईं गोलियां, 11 लोगों की मौत
गोलियां बरसा रहा था हमलावर, तभी शख्स ने कूदकर छीन ली बंदूक और फिर... देखें VIDEO

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा, ‘बॉन्डी बीच के दृश्य चौंकाने वाले और दुखद हैं। पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयासरत हैं।’

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

