कौन है खलील अल-हय्या? जिसे बनाया गया न्यू हमास चीफ; याह्या सिनवार की मौत के 2 साल बाद मिली कमान
हय्या ने याह्या सिनवार की जगह ली है, जो अक्टूबर 2024 में इजरायली सेना के साथ लड़ाई में मारे गए थे। सिनवार उस समय हमास की ओर से गाजा पट्टी में इजरायल के खिलाफ दो साल से चल रहे पूर्ण युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे।
गाजा में फिर से शुरू किए गए इजरायली हमलों के बीच फिलीस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने भी बड़ा ऐलान किया है। करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद हमास ने अपने नए चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। खलील अल-हय्या को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख चुना गया है। यह पद याह्या सिनवार की मौत के बाद से खाली पड़ा था, जिसे इजरायली सेना ने करीब दो साल पहले मार गिराया था। इजरायली सेना ने 2024 में एक हमले में सिनवार को मार गिराया था। इससे पहले जुलाई 2024 में ही ईरान में हमास के पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की भी हत्या कर दी थी।
कौन है खलील अल-हय्या?
1960 में गाजा पट्टी में जन्मे खलील अल-हय्या को एक अनुभवी वार्ताकार माना जाता है. इजरायल के साथ होने वाली परोक्ष युद्धविराम वार्ताओं में हय्या हमास के मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाता रहा है। हय्या 1987 से ही यानी हमास की स्थापना के समय से ही इस संगठन का अहम हिस्सा रहा है। पिछले साल हय्या ने दोहा में एक इजरायली ऑपरेशन में मौत को मात दे दी थी। इजरायली हमले में तब हय्या बाल-बाल बचा गया था। हालांकि उस हमले में उसने अपने एक बेटे को खो दिया था। हय्या को खालिद मशाल की तुलना में अधिक कट्टरपंथी माना जाता है, जो समूह के विदेशी कार्यालय के प्रमुख हैं और नेतृत्व के लिए एक अन्य प्रमुख दावेदार थे।
भारी बहुमत से जीत
इस पद की रेस में हय्या ने हमास के दिग्गज नेता खालिद मशाल को भारी बहुमत से मात दी है। हमास के अनुसार, इजरायली हमलों और अपने नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए इस चुनाव प्रक्रिया को बेहद गुप्त और जटिल तंत्र के ताजपोशी के साथ ही जरिए पूरा किया गया है। हय्या की ताजपोशी के साथ ही सिनवार की मौत के बाद से संगठन को चलाने वाली पांच सदस्यीय अंतरिम परिषद को अब भंग कर दिया जाएगा।
आगे क्या होगा?
हमास का राजनीतिक ब्यूरो अब आने वाले दिनों में इस्तांबुल में बैठक करेगा, जहाँ संगठन की नई समितियों और नेतृत्व ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा। हय्या के अगले हफ्ते औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि हमास की सैन्य शाखा, 'इज्जेदीन अल-कसम ब्रिगेड' ने भी हय्या को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि एक मुख्य वार्ताकार के हाथ में कमान आने से इजरायल-गाजा संघर्ष और युद्धविराम की कोशिशों पर क्या असर पड़ता है।
नेतन्याहू के दफ्तर ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए दो साल के युद्ध से हमास बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसे हथियार छोड़ने की अंतरराष्ट्रीय मांगों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अक्तूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम के बाद गाजा में लड़ाई कम हुई है, लेकिन इजरायल का अभी भी तटीय इलाके के 60% से अधिक हिस्से पर कब्जा है, हमले जारी हैं और गाजा के 20 लाख लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इजरायल का कहना है कि वह हमास और गाजा के अन्य चरमपंथियों को निशाना बनाता है जो तत्काल खतरा पैदा करते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हय्या के चयन पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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