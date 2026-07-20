कौन है खलील अल-हय्या? जिसे बनाया गया न्यू हमास चीफ; याह्या सिनवार की मौत के 2 साल बाद मिली कमान

हय्या ने याह्या सिनवार की जगह ली है, जो अक्टूबर 2024 में इजरायली सेना के साथ लड़ाई में मारे गए थे। सिनवार उस समय हमास की ओर से गाजा पट्टी में इजरायल के खिलाफ दो साल से चल रहे पूर्ण युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे।

गाजा में फिर से शुरू किए गए इजरायली हमलों के बीच फिलीस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने भी बड़ा ऐलान किया है। करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद हमास ने अपने नए चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। खलील अल-हय्या को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख चुना गया है। यह पद याह्या सिनवार की मौत के बाद से खाली पड़ा था, जिसे इजरायली सेना ने करीब दो साल पहले मार गिराया था। इजरायली सेना ने 2024 में एक हमले में सिनवार को मार गिराया था। इससे पहले जुलाई 2024 में ही ईरान में हमास के पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की भी हत्या कर दी थी।

कौन है खलील अल-हय्या? 1960 में गाजा पट्टी में जन्मे खलील अल-हय्या को एक अनुभवी वार्ताकार माना जाता है. इजरायल के साथ होने वाली परोक्ष युद्धविराम वार्ताओं में हय्या हमास के मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाता रहा है। हय्या 1987 से ही यानी हमास की स्थापना के समय से ही इस संगठन का अहम हिस्सा रहा है। पिछले साल हय्या ने दोहा में एक इजरायली ऑपरेशन में मौत को मात दे दी थी। इजरायली हमले में तब हय्या बाल-बाल बचा गया था। हालांकि उस हमले में उसने अपने एक बेटे को खो दिया था। हय्या को खालिद मशाल की तुलना में अधिक कट्टरपंथी माना जाता है, जो समूह के विदेशी कार्यालय के प्रमुख हैं और नेतृत्व के लिए एक अन्य प्रमुख दावेदार थे।

भारी बहुमत से जीत इस पद की रेस में हय्या ने हमास के दिग्गज नेता खालिद मशाल को भारी बहुमत से मात दी है। हमास के अनुसार, इजरायली हमलों और अपने नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए इस चुनाव प्रक्रिया को बेहद गुप्त और जटिल तंत्र के ताजपोशी के साथ ही जरिए पूरा किया गया है। हय्या की ताजपोशी के साथ ही सिनवार की मौत के बाद से संगठन को चलाने वाली पांच सदस्यीय अंतरिम परिषद को अब भंग कर दिया जाएगा।

आगे क्या होगा? हमास का राजनीतिक ब्यूरो अब आने वाले दिनों में इस्तांबुल में बैठक करेगा, जहाँ संगठन की नई समितियों और नेतृत्व ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा। हय्या के अगले हफ्ते औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि हमास की सैन्य शाखा, 'इज्जेदीन अल-कसम ब्रिगेड' ने भी हय्या को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि एक मुख्य वार्ताकार के हाथ में कमान आने से इजरायल-गाजा संघर्ष और युद्धविराम की कोशिशों पर क्या असर पड़ता है।