कौन हैं तारिक रहमान, 17 साल से लंदन में क्यों छिपे थे खालिदा के बेटे? पिता कर चुके हैं तख्तापलट

संक्षेप: तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश को नई दिशा दे सकती है, लेकिन उनका विवादास्पद अतीत और परिवार की विरासत पुरानी राजनीतिक दुश्मनी को जिंदा रख सकती है। साथ ही भारत के लिए यह चुनौती है- पड़ोसी में स्थिरता बनाए रखना।

बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से स्वदेश लौट रहे हैं। 60 साल के तारिक को बांग्लादेश में क्राउन प्रिंस कहा जाता है। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और फरवरी 2026 के आम चुनाव में पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। उनकी वापसी को बीएनपी समर्थक ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सियासी खेल मान रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान आखिर हैं कौन? 17 साल लंदन में क्यों रहे? उनके पिता ने तख्तापलट कब किया था? और यह सब भारत पर क्या असर डालेगा? आइए समझते हैं।

परिवार की विरासत: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बेटे तारिक रहमान का जीवन बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा रहा है। उनका जन्म 1965 में हुआ, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें एक बच्चे के रूप में कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। बीएनपी उन्हें सबसे कम उम्र के युद्धबंदी के रूप में पेश करती रही है।

उनके पिता यानी तत्कालीन सेना प्रमुख जियाउर रहमान 1975 के तख्तापलट के बाद सत्ता में उभरे थे। इसी तख्तापलट में शेख हसीना के पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। इसी घटना ने जिया और हसीना परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को जन्म दिया, जिसे बांग्लादेश में बैटल ऑफ द बेगम्स कहा जाता है। जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की। लेकिन 1981 में चटगांव में एक सैन्य विद्रोह में उनकी हत्या कर दी गई।

उसके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी की कमान संभाली और तीन बार प्रधानमंत्री बनीं (1991-96, 1996, 2001-06)। तारिक उनके बड़े बेटे हैं। छोटे बेटे अराफात रहमान कोको का 2015 में थाइलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तारिक की पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान उनके साथ लंदन में रहती थीं।

17 साल लंदन में क्यों छिपे रहे? तारिक 2000 के शुरुआती सालों में अपनी मां की सरकार में बहुत ताकतवर थे। उन्हें हवा भवन (एक समानांतर सत्ता केंद्र) से जोड़ा जाता था, जहां कथित तौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी होती थी। अमेरिकी दूतावास की पुरानी केबल्स में उन्हें अत्यधिक भ्रष्ट कहा गया था।

2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 18 महीने जेल में रहे, जहां उन्होंने यातना की शिकायत की। 2008 में जमानत मिली और इलाज के बहाने लंदन चले गए। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार (2009 से) ने उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप लगाए। इस हमले में शेख हसीना बाल-बाल बची थीं और कई लोग मारे गए थे। तारिक रहमान की अनुपस्थिति में उन्हें उम्रकैद तक की सजा हुई। तारिक और बीएनपी इसे राजनीतिक बदला बताते हैं।

हसीना सरकार के दौरान वे लंदन से ही पार्टी चलाते रहे- वीडियो कॉल और सोशल मीडिया से। लेकिन 2024 में छात्र आंदोलन से हसीना की सत्ता गिरी। अंतरिम सरकार (मुहम्मद यूनुस की) ने तारिक के कई केस खत्म कर दिए या बरी कर दिया। अब रास्ता साफ है, इसलिए वापसी हो रही है।

खालिदा जिया की विरासत और नेतृत्व की तैयारी तारिक रहमान की 80 वर्षीय मां खालिदा जिया लंबे समय से बीमार हैं। नवंबर में उन्होंने आगामी चुनावों में प्रचार करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तारिक रहमान ही पार्टी की कमान पूरी तरह संभाल सकते हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा- तारिक रहमान का ढाका पहुंचना पार्टी और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और शानदार दिन होगा।

वापसी और चुनाव 2024 अगस्त में हसीना के इस्तीफे और भारत भागने के बाद बांग्लादेश में बड़ा बदलाव आया। अंतरिम सरकार हिंसा के बीच चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। जून 2025 में यूनुस ने लंदन में तारिक से मुलाकात की, जो टर्निंग पॉइंट मानी गई। फिलहाल बीएनपी चुनाव में मजबूत दावेदार है, क्योंकि अवामी लीग पर पाबंदी की मांग हो रही है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, दोनों देशों के रिश्ते पानी, व्यापार, सीमा और सुरक्षा पर टिके हैं। हसीना सरकार में रिश्ते बहुत अच्छे थे- भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद दी, ट्रांजिट सुविधा मिली, उग्रवाद रोका गया। लेकिन हसीना के बाद रिश्ते ठंडे पड़ गए।