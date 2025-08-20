कौन हैं 16 साल के कैरान काजी, जिन्होंने एलन मस्क को दिया झटका; स्पेक्सएक्स से क्या कनेक्शन?

Kairan Quazi : कैरान काजी बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म एक पेशेवर परिवार में हुआ है। उनके पिता मुस्ताहिद काजी केमिकल इंजीनियर और मां जूलिया काजी वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल हैं।

Kairan Quazi : दो साल पहले अपनी प्रतिभा से जिस किशोर ने एलन मस्क को प्रभावित किया था, अब उसी ने एलन मस्क को झटका दे दिया है। दरअसल, 16 साल के दुनिया के सबसे युवा इंजीनियर कैरान काजी ने अब एलन मस्क की स्पेसएक्स को छोड़ने का फैसला किया है। 2023 में 14 वर्षीय काजी की प्रतिभा से प्रभावित होकर मस्क ने उन्हें अपनी कंपनी स्पेसएक्स में इंजीनियर बनाया था। इन दो वर्षों के दौरान काजी ने स्पेक्सएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई है। काजी ने एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने के एलन मस्क के मिशन में बड़ा योगदान दिया है।

अब, काजी ने स्पेक्सएक्स को बाय-बाय बोलकर सिटाडेल सिक्योरिटीज ज्वाइन कर ली है। यहां वह क्वांट डेवलपर के रूप में काम करेंगे। सिटाडेल में वह ट्रेडर्स और इंजीनियर्स दोनों के साथ काम करेंगे। वह कंपनी के ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स पर भी फोकस करेंगे। काजी अपने इंजीनियरिंग और समस्या-समाधान कौशल को क्वांटिटेटिव फाइनेंस की तेज़-तर्रार दुनिया में लागू करने के लिए तैयार हैं।

कौन हैं कैरान काजी? कैरान काजी बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म एक पेशेवर परिवार में हुआ है। उनके पिता मुस्ताहिद काजी केमिकल इंजीनियर और मां जूलिया काजी वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल हैं। काजी की असाधारण यात्रा मात्र 14 वर्ष की आयु में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के साथ शुरू हुई। वह यूनिवर्सिटी के 170 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के पहले स्नातक हैं। अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और बौद्धिक जिज्ञासा के लिए जाने जाने वाले कैजान ने लगातार उम्र संबंधी बाधाओं को पार किया है। बचपन से ही गणित, कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी में उनका विशेष लगाव रहा है।