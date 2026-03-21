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जो है ही नहीं, उस पर फिदा...कौन है जेसिका फोस्टर; डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी तस्वीरें

Mar 21, 2026 07:06 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टहलती नजर आई। उसने व्लादिमीर पुतिन के साथ सेल्फी ली। मेलानिया ट्रंप और जेलेंस्की से भी मिली। फैन्स का आलम यह है कि उसके दसियों लाख फॉलोवर्स हैं, जो उसकी तस्वीरों को लाइक करते हैं।

जो है ही नहीं, उस पर फिदा...कौन है जेसिका फोस्टर; डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी तस्वीरें

वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टहलती नजर आई। उसने व्लादिमीर पुतिन के साथ सेल्फी ली। मेलानिया ट्रंप और जेलेंस्की से भी मिली। फैन्स का आलम यह है कि उसके दसियों लाख फॉलोवर्स हैं, जो उसकी तस्वीरों को लाइक करते हैं। लेकिन सिर्फ एक समस्या है। हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है। चौंक गए ना? चौंकिए मत, यहां बात हो रही है एक मागा क्रश की, जिसे नाम दिया गया था। जेसिका फोस्टर। इसे एक अमेरिकी सैनिक बताया गया, लेकिन असलियत में यह है ही नहीं।

कौन है जेसिका फोस्टर
असल में जेसिका फोस्टर नाम का किरदार एआई से रचा गया था। एआई से बनाई गई भूरे बालों वाली गोरी महिला को अमेरिकी सैनिक के रूप में दिखाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक ऐसा बताया गया था कि जेसिका, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा की सेवा करते हुए एक असाधारण सैन्य जीवन जी रही है। जेसिका को होर्मुज की खाड़ी में हील पहनकर वॉरशिप पर खड़े दिखाया गया। उन्हें भाषण देते हुए, अन्य महिला सिपाहियों के साथ पिलो फाइट करते हुए और दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलते हुए दिखाया गया। जेसिका के अकाउंट को अब डिएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन गुमनाम क्रिएटर की पोस्ट पर उसे एक मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स मिले थे। इनमें बड़ी संख्या में मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) सपोर्टर्स भी थे। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके पास जेसिका फोस्टर नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

लाइक्स और कमेंट्स की भरमार
जेसिका की प्रोफाइल पर खूब कमेंट्स और लाइक्स हैं। उसके अमेरिकी फर्स्ट मैसेज की लोगों ने खूब तारीफ की थी। कमेंट और लाइक करने वालों की प्रोफाइल में पुरुषों की फोटो लगी थी। कुछ तस्वीरों को तो 30 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया था। लोगों ने बिना इस बात की परवाह किए वह एक फेक अकाउंट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में दिल वाली इमोजी पोस्ट कर डाली थी। गायब होने से पहले जेसिका का अकाउंट ओनलीफैन्स पेज से भी लिंक्ड था। इस प्लेटफॉर्म ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसने अकाउंट को इसलिए हटाया, क्योंकि क्रिएटर वेरिफाइड नहीं था।

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जेसिका जैसे कई मामले
जेसिका का ओरिजिनल अकाउंट तो हटा दिया गया है, लेकिन इससे मिलते-जुलते अकाउंट्स ने इसकी जगह ले ली है। इन अकाउंट्स पर भी एआई से बनी तस्वीरें ही लगाई गई हैं। वैसे जेसिका फोस्टर का मामला अनोखा नहीं है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स पर ऐसे अकाउंट्स की भरमार है। इसमें ट्रंप समर्थक सिपाही और पुलिस अधिकारी की ड्रेस में नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें असली महिला मानकर कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में एआई जेनरेटेड वीडियो की भरमार है। इनमें ईरानी महिलाओं को सिपाही और पायलटों की ड्रेस में नजर आ रही हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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