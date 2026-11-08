हमास के हमले में मारा गया बेटा, कुर्बान हुए दो भतीजे; कौन हैं इजरायल के 'नए पीएम' गादी आइजनकोट
इजरायल में 19 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नए प्रधानमंत्री गादी आइजनकोट सेना प्रमुख रह चुके हैं। उनका एक बेटा हमास के हमले में मारा गया था। वहीं दो भतीजे आईडीएफ में रहते हुए शहीद हो चुके हैं।
इजरायल में 19 साल के बाद सत्तापरिवर्तन होने जा रहा है। इस बार हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई। वहीं 48 सीटों के साथ गादी आजनकोट की याशर पार्टी बहुमत के करीब थी। अरब पार्टी के समर्थन के बाद उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पा लिया और फिर राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया।
कौन हैं आइजनकोट
आइजनकोट इजरायल के सेना प्रमुख रह चुके हैं। 2015 से 2019 तक वह इस पद पर थे। इसके अलावा वह याशर पार्टी के नेता हैं। इस चुनाव में वह बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी थे। हमार के हमले के बाद नेतन्याहू की इमरजेंसी वॉर कैबिनेट ममें भी वह पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे।
हमास के हमले में खोया बेटा
इन चुनावों में आइजनकोट को काफी संवेदना भी मिली। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमले में आइजनकोट का गैल आइजनकोट मारा गया था। इसके बाद आईडीएफ में शामिल होकर लड़ते हुए उनके दो भतीजे भी कुर्बान हो गए। ऐसे में लोग आइजनकोट को देशभक्त के रूप में देख रहे थे और उनके सम्मान में लोगों ने वोट किया।
आइजनकोट सेना अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए वह अनुशासन पर विश्वास रखते हैं। वह हवा-हवाई भाषण देने से ज्यादा तथ्यों को जनता के सामने रख रहे थे। उनके भाषणों में जोश की कोई कमी नहीं थी। इससे इजरायल की जनता काफी प्रभावित हुई। वह अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। 19 साल से बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे, ऐसे में में जनता को भी नए चहेरे की तलाश थी।
सेना में भी उनका होता था सम्मान
सेना प्रमुख रहने से पहले भी उन्होंने हिज्बुल्लाह के साथ लड़ने के लिए एक सिद्धांत बनाया था जिसे दहिया सिद्धांत कहा गया। इसके तहत जहां भी दुश्मन की पैठ होती थी, वहां जमकर बमबारी होती थी। सुरक्षा के मामले में उनका रुख हमेशा ही सख्त रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान् भी उन्होंने हमास को चुनौती दी है।
कैसे होता है सरकार का गठन
इजराइल के राष्ट्रपति आमतौर पर उस सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसके पास सरकार बनाने की सबसे अच्छी संभावना है। इस फैसले में विचार-विमर्श के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए समर्थन को भी ध्यान में रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाता है। सरकार बनाने की जिम्मेदारी पाने वाले नेता को गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिन का समय मिलता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार बनने की उचित संभावना है, तो वह अपने विवेक से इस अवधि को 14 दिन और बढ़ा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें