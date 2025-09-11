'ओरल सेक्स किया', कनाडा में मरीजों से यौन संबंध रखने की दोषी पाई गई भारतीय मूल की डॉक्टर

पैनल के फैसले में कहा गया कि खुलबे का एक मरीज के साथ सेक्स संबंध था और अन्य मरीजों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध थे। इसके अलावा, उन्होंने दो मरीजों के साथ व्यावसायिक साझेदारी भी की थी।

कनाडा में भारतीय मूल की चिकित्सक सुमन खुलबे का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन पर एक पुरुष मरीज के साथ यौन शोषण और दो अन्य मरीजों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप सिद्ध हुए हैं। नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, खुलबे ने इन मरीजों के प्रति प्रेम व्यक्त किया और उनके साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध स्थापित किए, जो चिकित्सा नैतिकता के खिलाफ माने गए।

पैनल का फैसला: मरीजों को दोस्त और बिजनेस पार्टनर माना कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स ऑफ ओंटारियो की समीक्षा समिति ने खुलबे के व्यवहार की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपने मरीजों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखा। पैनल ने कहा, “वह उन्हें अपने दोस्त, सामाजिक जीवन का हिस्सा, खेल गतिविधियों में सहयोगी और बिजनेस पार्टनर मानती थीं।” समिति ने यह भी कहा कि संस्था की नीति डॉक्टर और मरीज के बीच यौन संपर्क के प्रति शून्य सहनशीलता की है, भले ही वह सहमति से हो।

पैनल के फैसले में कहा गया कि खुलबे का एक मरीज के साथ सेक्स संबंध था और अन्य मरीजों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध थे। इसके अलावा, उन्होंने दो मरीजों के साथ व्यावसायिक साझेदारी भी की थी। खुलबे ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की इच्छा जताई है।

खुलबे का बयान: “मेरी आवाज को दबाया गया” नेशनल पोस्ट को दिए बयान में खुलबे ने कहा, “मेरे मामले के कई तथ्यों को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान छिपाया गया। इस सुनवाई में भाग लेने के लिए मुझे और मेरे माता-पिता को काफी वित्तीय और व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ा ताकि मेरी आवाज सुनी जा सके।” उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही दी कि वह “पारंपरिक भारतीय मूल्यों वाले घर में पली-बढ़ीं” और एक जिम ट्रेनर के साथ उनके यौन संबंध एक रिश्ते का हिस्सा थे।

क्लिनिक में सामाजिक आयोजन और प्रोकेन का उपयोग खुलबे ने अपने क्लिनिक में मरीजों के साथ सामाजिक आयोजन किए, जहां शराब का सेवन किया गया और प्रोकेन का उपयोग हुआ। प्रोकेन का उपयोग सामान्यतः एनेस्थीसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक और स्पाइनल नर्व ब्लॉक के लिए किया जाता है। एक जिम ट्रेनर ने आरोप लगाया कि खुलबे ने इन आयोजनों के दौरान उस पर डीप टिश्यू फिजिकल थेरेपी की।

जिम ट्रेनर के गंभीर आरोप खुलबे ने 2001 में फैमिली फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस शुरू की और कनाडा में एक घर खरीदा, जिसे उन्होंने अपनी निजी क्लिनिक में बदल दिया। 2015 में वह एक स्थानीय जिम में शामिल हुईं, जहां एक जिम ट्रेनर बाद में शिकायतकर्ता बना। ट्रेनर ने बताया कि शुरू में उन्हें खुलबे से विटामिन थेरेपी मिली, जो बाद में मांसपेशियों की रिकवरी के लिए फिजिकल थेरेपी में बदल गई।

कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, ट्रेनर ने आरोप लगाया कि खुलबे ने “उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखकर सांस लेने के व्यायाम कराए।” ट्रेनर ने यह भी दावा किया कि यौन कृत्यों में ओरल सेक्स, चुंबन और मैनुअल स्टिमुलेशन शामिल थे, और ये घटनाएं तब हुईं जब वह प्रोकेन के प्रभाव में था।