कौन है बलूचिस्तान का धुरंधर, जिसे BLA ने बाहर कर दिया; पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था
आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में बीएलए के लगभग 215 लड़ाके मारे गए। हालांकि बीएलए ने सिर्फ 96 मौतों की बात कबूली थी। भारी नुकसान के कारण जेब को फरवरी से ही मुख्य फैसलों से दरकिनार कर दिया गया था।
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और चीनी प्रोजेक्ट्स पर खतरनाक हमले करने वाले अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने अपने कमांडर-इन-चीफ बशीर जेब को पद से हटा दिया है। 3 नवंबर को बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। दिसंबर 2018 में असलम बलूच की मौत के बाद बीएलए की कमान संभालने वाले बशीर को हटाए जाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
बीएलए ने द बलूचिस्तान पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि 16 अक्टूबर को संगठन की सर्वोच्च निकायों की संयुक्त बैठक में यह सर्वसम्मति से तय किया गया था। बीएलए ने कहा कि 2018 में तय सिद्धांतों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए कमांडर-इन-चीफ पद पर नहीं रह सकता है। नए प्रमुख का चुनाव होने तक सभी प्रशासनिक, सैन्य और नीतिगत अधिकार सीनियर कमांड काउंसिल को सौंप दिए गए हैं। बीएलए ने भले ही इसे शांतपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करार दिया है, लेकिन इससे आंतरिक गुटबाजी की बू आ रही है।
पाकिस्तान स्थित थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जनवरी 2026 को शुरू किए गए ऑपरेशन हीरोफ 2 की विफलता को लेकर बशीर जेब और बीएलए की मजीद ब्रिगेड के प्रमुख कैप्टन रहमान गुल के बीच गहरे मतभेद उभरे थे। रहमान गुल का कहना था कि एक साथ बड़ी संख्या में लड़ाकों को अलग-अलग मोर्चों पर उतारने की नीति के कारण पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को उन्हें निशाना बनाने का आसान मौका मिल गया।
आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में बीएलए के लगभग 215 लड़ाके मारे गए। हालांकि बीएलए ने सिर्फ 96 मौतों की बात कबूली थी। भारी नुकसान के कारण जेब को फरवरी से ही मुख्य फैसलों से दरकिनार कर दिया गया था।
महिला आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल
बशीर जेब के कार्यकाल में बीएलए द्वारा महिला सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा मीडिया कवरेज हासिल करने के चक्कर में किए गए इन क्रूर हमलों से बलूच आंदोलन की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका लगा और बलूचिस्तान के बाहर संगठन का समर्थन घटने लगा।
भारत ले जाने की अफवाहें
सोशल मीडिया और कुछ पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषकों द्वारा यह दावा भी किया जा रहा है कि बशीर जेब को अफगानिस्तान के कंधार में उसके ही किसी करीबी ने जहर दे दिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए भारत ले जाया गया है। हालांकि, किसी स्वतंत्र एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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