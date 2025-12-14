Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़who is former dgp ips r sreelekha bjp may make thiruvananthapuram mayor
कौन हैं पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा? BJP बना सकती है तिरुवनंतपुरम का मेयर

संक्षेप:

केरल की पहली महिला आईपीएस और पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम के संस्थामंडलम में बड़े अंतर से चुनाव जीता है। अब चर्चा है कि उन्हें बीजेपी मेयर बना सकती है। 2024 में वह बीजेपी में शामिल हुई थीं।

Dec 14, 2025 09:49 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
केरल के निकाय चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को करारी शिकस्त देते हुए नगर निगम की सत्ता हथिया ली है। एलडीएफ यहां पिछले चार दशकों से काबिज था। माना जा रहा है कि केरल की राजधानी में वाम मोर्चे को बड़ा झटका मिला है और यह केरल में परिवर्तन की शुरुआत है। इस चुनाव में केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ने बड़ी जीत दर्ज की है।

रिटायर्ड डीजीपी आर श्रीलेखा ने सस्थामंगलम डिवीजन में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 64 साल की रिटायर्ड डीजीपी को बीजेपी मेयर भी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो वह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की पहली मेयर होंगी। बता दें कि इसी साल वह बीजेपी में शामिल हुई थीं। उन्होंने निकाय चुनाव में वॉर्ड सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया।

मेयर बनाने को लोकर जब श्रीलेखा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, उन्हें स्वीकार होगा। उन्होने कहा, हमें पता चला है कि संस्थामंगलम वॉर्ड में आज तक किसी ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव नहीं जीता। मैं इस फैसले के लिए जनता को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा, मेरी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही एलडीएफ और कांग्रेस मेरी आलोचना कर रही थी। दोनों ने मेरे बारे में बुरा भला कहने में हदें पार कर दीं। मुझे खुशी है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया है।

बता दें कि शनिवार को निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं। 101 सदस्यों वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पर्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 50 वॉर्ड में जीत हासिल की है। वहीं सीपीआईएम- की अगुआई वाले एलडीएफ को 29 सीटें ही मिली हैं। कांग्रेस की अगुआई वाले यूडीएफ को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है।

कौन हैं आर श्रीलेखा?

जनवरी 1987 में आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला आईपीएस बनी थीं। तीन दशक के करियर में उन्होंने कई एजेंसियों और जिलों में अपनी सेवाएं दीं। वह सीबीआई, केरल क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायर फोर्स और मोटर वीइकल डिपार्टमेंट में भी सेवाएं दे चुकी हैं। 2017 में उन्हें केरल की डीजीपी बनाया गया था। सीबीआई में कार्यकाल के दौरान उन्हें निकनेम 'रेड श्रीलेखा' दे दिया गयाथा। वह भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए बिना किसी डर के छापा डालती थीं।

रिटायरमेंट के बाद वह राजनीति में ऐक्टिव होने लगीं। उन्होंने कई बार ऐक्टर दिलीप पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल मामकूटाथिल पर केस दर्ज करने में हुई देरी पर भी वह सवाल उठाती रहीं। अक्टूबर 2024 में वह औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गईं। अब चर्चा है कि बीजेपी उन्हें तिरुवनंतपुरम का मेयर बना सकती है।

