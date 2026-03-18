अब ईरान के मंत्री इस्माइल खतीब का खात्मा, 24 घंटे के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई; इजरायल का दावा
इस्माइल खतीब एक शिया धर्मगुरु थे, जिन्होंने ईरान के न्यायपालिका और खुफिया मंत्रालय में कई अहम पदों पर काम किया था। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान इस्माइल खतीब ने रिवोल्यूशनरी गार्ड में भी सेवा दी थी।
ईरान युद्ध का आज 19वां दिन है। ईरान पर लगातार अमेरिकी और इजरायली हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ, ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है। इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने बुधवार को कहा कि रात भर चले इजरायली रक्षा बलों (IDF) के हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब का खात्मा हो गया है। हालाँकि, ईरान ने अब तक खतीब की मौत की पुष्टि नहीं की है।
खतीब की मौत की घोषणा करते हुए और बिना कोई और जानकारी दिए काट्ज़ ने कहा, "आज पूरे दिन सभी मोर्चों पर बड़े सरप्राइज़ मिलने की उम्मीद है।" काट्ज़ ने कहा कि इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को किसी भी अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारी को मारने की बिना किसी अतिरिक्त मंज़ूरी के पूरी छूट दे रखी।
दो दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई
अगर यह दावा सही साबित होता है, तो यह दो दिनों में ईरान के तीसरे बड़े नेता की हत्या होगी। इससे पहले मंगलवार को ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी और बसीज बल के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को भी इज़राइल द्वारा मार गिराए जाने का दावा किया गया था।
कौन थे इस्माइल खतीब?
इस्माइल खतीब एक शिया धर्मगुरु थे, जिन्होंने ईरान के न्यायपालिका और खुफिया मंत्रालय में कई अहम पदों पर काम किया था। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान इस्माइल खतीब ने रिवोल्यूशनरी गार्ड में भी सेवा दी थी। साइबर गतिविधियों के कारण 2022 में अमेरिका ने खतीब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के अनुसार, खतीब साइबर जासूसी और रैनसमवेयर हमलों से जुड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहे थे। खतीब का जन्म ईरान के दक्षिण खोरासान प्रांत के घायनात में 1960 में हुआ था।
तुर्की की कड़ी प्रतिक्रिया
इजरायल की इन कार्रवाइयों पर तुर्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसे “अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ अवैध राजनीतिक हत्याएं” बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हमले क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकते हैं। इससे युद्ध और अधिक व्यापक और जटिल रूप ले सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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