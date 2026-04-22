एलियंस के संपर्क में था मशहूर लेखक डेविड विलकॉक? रहस्यमयी मौत से मची खलबली, परिवार खामोश
मशहूर पैरानॉर्मल लेखक डेविड विलकॉक की मौत की अफवाहों ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। अमेरिकी सांसद के ट्वीट और कोलोराडो पुलिस रिपोर्ट के दावों का पूरा सच यहां पढ़ें। क्या सच में डेविड विलकॉक नहीं रहे या यह महज एक अफवाह है?
दुनिया भर में UFO, एलियंस और पैरानॉर्मल दुनिया के रहस्यों को उजागर करने वाले मशहूर लेखक और 'एंशिएंट एलियंस' फेम डेविड विलकॉक की कथित रहस्यमयी मौत की खबर ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। हमेशा दूसरी दुनिया के जीवों और एलियंस के संपर्क को लेकर सनसनीखेज दावे करने वाले डेविड के निधन से उनके फैंस सदमे में हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सांसद अन्ना पॉलीना लूना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डेविड विलकॉक के निधन की खबर शेयर की है। फ्लोरिडा की इस सांसद ने लिखा- हमें अभी-अभी डेविड विलकॉक के दुखद निधन की खबर मिली है। हम उनके परिवार, प्रियजनों और उन लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया।
क्या है पूरा मामला?
कोलोराडो के बोल्डर काउंटी में मौत की एक जांच के बाद से यह दावा किया जाने लगा कि मशहूर पैरानॉर्मल लेखक और स्ट्रीमर डेविड विलकॉक का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके निधन को लेकर कई पोस्ट किए गए हैं। हालांकि, खबर लिखे जाने तक विलकॉक के परिवार या उनके प्रतिनिधियों की ओर से उनकी मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों के बावजूद उनके दोस्तों या परिचितों का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। लाइव हिन्दुस्तान इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता है।
डेविड विलकॉक के साथ क्या हुआ?
फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट में बोल्डर के रिज रोड के पास हुई मौत की एक पुलिस जांच का लिंक शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति डेविड विलकॉक ही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, बोल्डर काउंटी शेरिफ कार्यालय के आपातकालीन संचार प्रभाग को सोमवार, 20 अप्रैल को सुबह लगभग 10:44 बजे एक कॉल मिली थी। कॉलर की बात सुनकर पुलिस ऑपरेटर को लगा कि वह व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा था।
सुबह 11 बजे के तुरंत बाद जब पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने घर के बाहर एक आदमी को हथियार लिए हुए देखा। अधिकारियों के पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर, उस व्यक्ति ने हथियार से खुद को खत्म कर लिया। यानी यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया।
अफवाहों के बीच फैंस में भारी चिंता
आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद, लेखक के प्रशंसक इस खबर से काफी दुखी हैं। X और फेसबुक पर कई लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए इस घटना को दुखद बताया है। एक यूजर ने लिखा कि डेविड विलकॉक के बारे में बहुत दुखद खबर है। उनके पास एक शानदार दिमाग था जो सामान्य स्तर से कहीं आगे था। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक अन्य यूजर ने लिखा- पहले निक पोप, फिर डेविड विलकॉक? यह क्या हो रहा है?
डेविड विलकॉक कौन हैं?
1973 में जन्मे डेविड विलकॉक पैरानॉर्मल यानी अलौकिक घटनाओं और 'न्यू एज' आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने काम के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। डेविड विलकॉक ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों, चेतना के विकास और इस थ्योरी को साबित करने में लगा दिया कि प्राचीन काल में एलियंस का धरती पर आना-जाना था। उन्हें तब भारी प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने एलियंस के साथ टेलीपैथिक संपर्क होने का दावा किया। साथ ही, वे खुद को मशहूर अमेरिकी भविष्यवक्ता 'एडगर केसी' का पुनर्जन्म बताते हैं। वे यूएफओ से जुड़े डिस्क्लोजर मूवमेंट के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उनका आरोप है कि सरकारें एलियंस के धरती पर आने, प्राचीन भविष्यवाणियों और एलियंस के हस्तक्षेप के जरिए मानव के विकास की बातों को आम जनता से छिपाती हैं।
विवादित थ्योरी
उन्होंने यूएफओ को क्वांटम फिजिक्स और 2012 की भविष्यवाणियों से जोड़ने वाले कई सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। यहां तक कि उन्होंने लंबे समय तक यह भी दावा किया कि 9/11 के आतंकी हमलों में एलियंस का भी कोई कनेक्शन था। वे 'डिवाइन कॉसमॉस' प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं और लोकप्रिय 'हिस्ट्री चैनल' के कई शोज में नजर आ चुके हैं।
UFO विशेषज्ञों की मौतों का अजीब संयोग!
डेविड विलकॉक की मौत ने एक और बड़े रहस्य की ओर ध्यान खींचा है। फैंस इस घटना को अन्य मशहूर पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की हालिया मौतों से जोड़कर देख रहे हैं। 'चैरियट्स ऑफ द गॉड्स' के लेखक और 'एंशिएंट एलियंस' के चर्चित चेहरे एरिक वॉन डेनिकन का इसी साल जनवरी में निधन हुआ था। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार के UFO प्रोजेक्ट को संभालने वाले मशहूर विशेषज्ञ निक पोप का भी इसी महीने (अप्रैल) निधन हुआ है। कुछ ही समय के भीतर UFO और एलियंस पर रिसर्च करने वाले इन बड़े नामों के दुनिया से चले जाने को फैंस 'बेहद संदिग्ध' मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई जानबूझकर UFOलॉजी से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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