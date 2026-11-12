कौन हैं कोलेट क्रैस्स? जेन्सन हुआंग के एनवीडिया से इस्तीफे के बाद बनीं अंतरिम CEO
एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग के इस्तीफे के बाद कोलेट क्रैस्स को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। जेन्सन ने चीनी जासूस के साथ अफेयर की चर्चा होने के बाद सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनविडिया में हड़कंप मचा हुआ है। चीनी जासूस के साथ अफेयर्स की चर्चा के बाद निशाने पर आए जेन्सन हुआंग ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कोलेट क्रेस्स को कंपनी का अंतरिम CEO बनाया गया है। क्रेस्स फिलहाल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पर तैनात थीं। जेन्सन हुआंग के इस्तीफे बाद कंपनी के शेयर्स का बुरा हाल है। लेकिन कोलेट क्रेस्स को अंतरिम सीईओ बनाकर कंपनी ने डेमैज कंट्रोल की कोशिश की है। आइए जानते हैं कौन हैं
कौन हैं कोलेट क्रेस्स?
एनविडिया से जेन्सन हुआंग की रवानगी के बाद कैलेट क्रेस्स को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। क्रैस्स पिछले 13 सालों से कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। मशहूर चिप्स निर्माता कंपनी एनवीडिया से जुड़ने से पहले उन्होंने सिस्को , माइक्रोसॉफ्ट और टेक्सास इंस्ट्रमेंट्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों में लगभग 25 वर्षों तक प्रमुख वित्तीय पदों पर काम किया है।
दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग निजी संबंधों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों के सामने आने के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। बुधवार देर रात, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक कर्मचारी के साथ भी अफेयर था, जो सीधे उनके अंडर काम करती थी।
'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, वह महिला एलिस हुआंग (जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है) हैं, जो 'मेगास्पीड' में एक शीर्ष एग्जीक्यूटिव थीं। कंपनी अपनी वेबसाइट पर एनवीडिया के साथ अपनी साझेदारी का विशेष रूप से जिक्र करती है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पिछले महीने, 'टाइम्स' ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे और यह भी पता चला कि वह सीधे बीजिंग को जानकारी दे रही थीं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें