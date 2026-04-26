कौन है ट्रंप पर गोली चलाने वाला थॉमस एलेन, NASA से कैसा कनेक्शन; पेशे से इंजीनियर
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित ‘वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन’ के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाने वाले शूटर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित ‘वाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन’ के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाने वाले शूटर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के टोरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल थॉमस एलेन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि थॉमस के पास, शॉटगन, हैंडगन और कई तरह के चाकू थे। एलेन ने न सिर्फ काफी पढ़ा-लिखा है, बल्कि वह नासा का फेलो भी रह चुका है। आइए जानते हैं थॉमस एलेन के बारे में सबकुछ।
क्या-क्या है जिक्र
कई अनवेरिफाइड सेाशल मीडिया हैंडल्स और लिंक्डइन पर एलेन को मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट और गेम डेवलपर बताया गया है। इसके अलावा वह लॉस एंजिलिस में पार्ट टाइम टीचर भी रहा है। ऑनलाइन उपलब्ध प्रोफाइल के मुताबिक एलेन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट है। वहां पर उसने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। बाद में उसने कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वह कैलटेक का पूर्व छात्र रह चुका है और विश्वविद्यालय की ‘ब्लिट्जक्रेग बॉट्स’ रोबोटिक्स टीम से जुड़ा था। इस टीम ने 2016 में रोबोटिक वाहन डिजाइन प्रतियोगिता जीती थी।
नासा से भी जुड़ाव
इसके अलावा एलेन का जुड़ाव नासा से भी रहा है। वह नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में एक समर अंडरग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप में भी भाग लिया। उसे कुछ रिपोर्टों में उसे नासा फेलो बताया गया है। एलेन ने आईजेके कंट्रोल्स में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया और कैलटेक में ट्यूटरिंग असिस्टेंट के रूप में सेवा दी। इसके अलावा वह लॉस एंजेल्स क्षेत्र में सी2 एजुकेशन में पार्ट-टाइम शिक्षक के रूप में नियुक्त था। बताया जाता है कि उसे टीचर ऑफ मंथ के रूप में सम्मानित किया गया था।
वीडियो गेम भी बनाया
एलेन ने यह भी पोस्ट किया कि उसने मॉलिक्यूलर केमेस्ट्री पर आधारित स्टीम प्लेटफॉर्म के लिए एक वीडियो गेम डेवलप किया था। एलेन के नाम से की गई पोस्ट में कहा गया कि वह बाहरी अंतरिक्ष में सेट किए गए नए ‘टॉप-डाउन शूटर’ कॉम्बैट गेम डेवलप करने पर काम कर रहा था। एलेन ने बोहरडॉम और फर्स्ट लॉ जैसे गेम बनाए। जानकारी के मुताबिक एलेन ने कमला हैरिस के 2024 में राष्ट्रपति पद के समर्थन में 25 डॉलर दान किए थे।
क्या हुआ था डिनर
गौरतलब है कि शनिवार रात संवाददाताओं के रात्रिभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहाकि संदिग्ध के पास कई घातक हथियार थे। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के टोरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जिसे सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया है। अमेरिकी अटॉर्नी ने कहाकि संदिग्ध पर हथियार रखने और हमले के आरोप लगाए गए हैं।
कई तरह के हथियार
घटना के बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित किया और बताया कि संदिग्ध के पास कई हथियार थे। उसे सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पकड़ लिया। घटना में एक अधिकारी को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि सीक्रेट सर्विस के अधिकारी को बहुत करीब से एक घातक हथियार से निशाना बनाया गया था। उन्हें गोली लगी लेकिन जैकेट ने अपना काम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें संदिग्ध को सुरक्षा अवरोधक के पास भागते हुए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।
बाल-बाल बचे ट्रंप
संवाददाताओं के वार्षिक रात्रिभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में ट्रंप बाल-बाल बच गए। घटना के बाद ट्रंप और अमेरिका के अन्य शीर्ष नेताओं को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस बॉलरूम के बाहर हुई जहां ट्रंप और अन्य अतिथि मौजूद थे। हालांकि, घटना के सटीक कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे बाद में आयोजित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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