Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Who is Christian Sturdivant Do Jihad Soon What We Know About ISIS Inspired Plotter In US
'जिहाद करने वाला हूं', US में नए साल पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाला कौन है?

'जिहाद करने वाला हूं', US में नए साल पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाला कौन है?

संक्षेप:

क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट ने ISIS के प्रति निष्ठा जताई थी और खुद को इस्लामिक स्टेट का सैनिक बताता था। वह पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित होकर रैडिकलाइज्ड हो गया था।

Jan 03, 2026 07:03 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना राज्य में नए साल की पूर्व संध्या पर बड़े आतंकी हमले की साजिश को FBI ने नाकाम कर दिया। मिंट हिल इलाके के रहने वाले 18 वर्षीय क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो ISIS से प्रेरित होकर हमला करने का प्लान बना रहा था। उस पर विदेशी आतंकी संगठन को सहायता देने की कोशिश का आरोप का चार्ज लगा है, जिसकी सजा अधिकतम 20 साल तक की हो सकती है। स्टर्डिवेंट ने आईएसआईएस के प्रति निष्ठा जताई थी और खुद को इस्लामिक स्टेट का सैनिक बताता था। वह पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित होकर रैडिकलाइज्ड हो गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:एक दो नहीं, 10 लाख भारतीयों पर कनाडा में लीगल स्टेटस खोने का खतरा; क्यों संकट?

क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट की योजना नए साल की पूर्व संध्या पर लोकल ग्रॉसरी स्टोर और बर्गर किंग फास्ट फूड रेस्तरां पर हमला करने की थी। वह यहीं पर काम भी करता था। उसने चाकू, हथौड़ों और बंदूक से करीब 20 लोगों को मारने और आने वाले पुलिसकर्मियों पर अटैक करने प्लान बनाया था। स्टर्डिवेंट के निशाने पर गैर-मुस्लिम, LGBTQ समुदाय, यहूदी और ईसाई लोग थे। दिसंबर में उसने खुद को आईएसआईएस सदस्य समझने वाले लोगों से संपर्क किया और हथियारों की तस्वीरें भेजीं। इसके साथ मैसेज में उसने लिखा कि जल्द जिहाद करूंगा।

घर पर तलाशी के दौरान क्या मिला

FBI को स्टर्डिवेंट की जानकारी साल 2022 से थी, जब वह नाबालिग था और यूरोप के एक ISIS सदस्य से संपर्क में आया था। घर की तलाशी में न्यू ईयर्स अटैक 2026 नाम का हाथ से लिखा नोट मिला, जिसमें हमले की पूरी डिटेल थी। उसके बिस्तर के नीचे 2 कसाई चाकू, 2 हथौड़े, टैक्टिकल दस्ताने और वेस्ट छिपाए गए थे। एफबीआई और सहयोगी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से यह साजिश नाकाम हुई, जिससे कई जानें बच गईं। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी टलने जैसा बताया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।