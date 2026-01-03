'जिहाद करने वाला हूं', US में नए साल पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाला कौन है?
क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट ने ISIS के प्रति निष्ठा जताई थी और खुद को इस्लामिक स्टेट का सैनिक बताता था। वह पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित होकर रैडिकलाइज्ड हो गया था।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना राज्य में नए साल की पूर्व संध्या पर बड़े आतंकी हमले की साजिश को FBI ने नाकाम कर दिया। मिंट हिल इलाके के रहने वाले 18 वर्षीय क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो ISIS से प्रेरित होकर हमला करने का प्लान बना रहा था। उस पर विदेशी आतंकी संगठन को सहायता देने की कोशिश का आरोप का चार्ज लगा है, जिसकी सजा अधिकतम 20 साल तक की हो सकती है। स्टर्डिवेंट ने आईएसआईएस के प्रति निष्ठा जताई थी और खुद को इस्लामिक स्टेट का सैनिक बताता था। वह पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित होकर रैडिकलाइज्ड हो गया था।
क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट की योजना नए साल की पूर्व संध्या पर लोकल ग्रॉसरी स्टोर और बर्गर किंग फास्ट फूड रेस्तरां पर हमला करने की थी। वह यहीं पर काम भी करता था। उसने चाकू, हथौड़ों और बंदूक से करीब 20 लोगों को मारने और आने वाले पुलिसकर्मियों पर अटैक करने प्लान बनाया था। स्टर्डिवेंट के निशाने पर गैर-मुस्लिम, LGBTQ समुदाय, यहूदी और ईसाई लोग थे। दिसंबर में उसने खुद को आईएसआईएस सदस्य समझने वाले लोगों से संपर्क किया और हथियारों की तस्वीरें भेजीं। इसके साथ मैसेज में उसने लिखा कि जल्द जिहाद करूंगा।
घर पर तलाशी के दौरान क्या मिला
FBI को स्टर्डिवेंट की जानकारी साल 2022 से थी, जब वह नाबालिग था और यूरोप के एक ISIS सदस्य से संपर्क में आया था। घर की तलाशी में न्यू ईयर्स अटैक 2026 नाम का हाथ से लिखा नोट मिला, जिसमें हमले की पूरी डिटेल थी। उसके बिस्तर के नीचे 2 कसाई चाकू, 2 हथौड़े, टैक्टिकल दस्ताने और वेस्ट छिपाए गए थे। एफबीआई और सहयोगी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से यह साजिश नाकाम हुई, जिससे कई जानें बच गईं। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी टलने जैसा बताया है।
