बेला चाव-चाव... चार्ली किर्क के हत्यारे ने गोली के खोलों पर उकेरे रहस्यमयी संदेश; कौन है रॉबिन्सन?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चार्ली किर्क हत्याकांड में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। संदिग्ध की पहचान टायलर रॉबिन्सन के रूप में की है। अब उसके संदेश चर्चा का विषय बने हुए हैं।

अमेरिकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की हत्या के मामले में 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया गया है। रॉबिन्सन कथित तौर पर किर्क के विचारों से गहरी नाराजगी रखता था और हाल के वर्षों में वह अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था। हत्या के 33 घंटे बाद एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। इस मैनहंट के दौरान उसके परिवार ने ही उसे सरेंडर कराने में मदद की। जांचकर्ताओं को गोली के खोलों पर उकेरे गए संदेशों से उसके दिमाग की झलक मिली है, जो एंटी-फासीवादी नारों से लेकर मीम रेफरेंस तक फैले हुए हैं।

चार्ली किर्क की हत्या 11 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी (युवीयू) के एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां वह कंजर्वेटिव विचारों पर बोल रहे थे। काफी दूर एक छत से चलाई गई गोली ने किर्क को सीधे निशाना बनाया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी और रॉबिन्सन ने अकेले ही यह वारदात को अंजाम दिया।

गोली के खोलों पर उकेरे गए रहस्यमयी संदेश जांच के दौरान राइफल के चैंबर में मिले तीन अनफायर खोलों और एक फायर खोले पर विभिन्न संदेश उकेरे मिले, जो रॉबिन्सन के राजनीतिक और सांस्कृतिक झुकाव को दर्शाते हैं। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संदेशों का खुलासा किया।

एक खोले पर लिखा था: "हे फासिस्ट! कैच!" (Hey fascist! Catch!) के साथ एक ऊपर की तीर (↑), एक दाईं ओर की तीर (→) और तीन नीचे की तीरें (↓ ↓ ↓)। यह संदेश एंटी-फासीवादी भावना को दर्शाता है, लेकिन तीन तिरों का प्रतीक एंटीफा समूहों के तीन विकर्ण नीचे की तीरों से अलग है।

फायर खोले पर लिखा था: "नोटिसेस, बल्जेस, ओडब्ल्यूओ, व्हाट्स दिस?" यह संदेश फर्री और रोलप्ले कम्युनिटीज से जुड़ा है, जो ऑनलाइन फ्लर्टिंग या अजीबोगरीब व्यवहार का वर्णन करता है। तीन नीचे की तीरें (↓ ↓ ↓) के साथ ऊपर और दाईं तीर (↑ →) का संयोजन गेम "हेलडाइवर्स 2" के स्ट्रेटेजम इनपुट की ओर इशारा करता है, जो ईगल 500 किलो बम बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह एंटीफा के प्रतीक से असंबंधित है। इन संदेशों से पता चलता है कि रॉबिन्सन राजनीतिक असहिष्णुता के साथ-साथ इंटरनेट कल्चर और गेमिंग से प्रभावित था।

बता दें कि एंटीफा (Antifa) का पूरा नाम "एंटी-फासिस्ट" (Anti-Fascist) है, जो एक ढीला-ढाला, गैर-केंद्रित आंदोलन है, जिसमें विभिन्न समूह और व्यक्ति शामिल हैं जो फासीवाद, नस्लवाद, श्वेत वर्चस्ववाद और अन्य दक्षिणपंथी चरमपंथी विचारधाराओं का विरोध करते हैं। यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और कार्यप्रणाली है, जो आमतौर पर बाएं-झुकाव वाली राजनीति से जुड़ी है।

संदिग्ध का पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि टायलर रॉबिन्सन यूटा के वाशिंगटन शहर का निवासी है, जो राज्य के दक्षिण-पश्चिमी कोने में स्थित है। उसके माता-पिता एंबर जोन्स रॉबिन्सन और मैट रॉबिन्सन हैं, जो लंबे समय से इस क्षेत्र के निवासी हैं। परिवार के पास उपनगरीय इलाके में एक छह बेडरूम वाला घर है, जिसकी कीमत लगभग 6,34,400 डॉलर है। मैट रॉबिन्सन वाशिंगटन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के 27 वर्षीय वेटरन हैं।

रॉबिन्सन के दो भाई हैं। उसने अपने पिता और एक पादरी के सामने कथित तौर पर किर्क की हत्या की बात कबूली। शुरू में उसने कहा कि वह आत्महत्या करना पसंद करेगा बजाय सरेंडर के, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे मनाया। पिता मैट ने खुद अधिकारियों से संपर्क किया और बेटे को सुरक्षित रूप से ओरेम ले जाकर सरेंडर कराया, इससे पहले कि वह गिरफ्तार होता।

शिक्षा के मामले में, रॉबिन्सन ने यूटा वैली यूनिवर्सिटी (युवीयू) में दाखिला नहीं लिया था। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर पुष्टि की। उन्होंने कहा, "यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी पुष्टि करती है कि चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन ने 2021 में केवल एक सेमेस्टर के लिए यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी।" वह वर्तमान में सेंट जॉर्ज, यूटा के डिक्सी टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का तीसरा वर्ष का छात्र है, और हाई स्कूल के दौरान 2019-2021 में यूटा टेक यूनिवर्सिटी से कॉलेज क्रेडिट अर्जित किए थे।

वोटिंग रिकॉर्ड्स के अनुसार, रॉबिन्सन पंजीकृत वोटर था लेकिन किसी भी चुनाव में कभी वोट नहीं डाला। वह किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं था। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स का एक प्रवक्ता ने कहा कि वह कम उम्र में चर्च का सदस्य बना था, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी सक्रियता स्पष्ट नहीं है।

जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रॉबिन्सन को यूटा काउंटी जेल में बिना जमानत के रखा गया है। प्रोबेबल कॉज एफिडेविट में उसे एग्रावेटेड मर्डर, फेलोनी डिस्चार्ज ऑफ फायरआर्म (गंभीर चोट पहुंचाने वाला), और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के आरोपों की सिफारिश की गई है। जस्टिस डिपार्टमेंट फेडरल चार्ज पर विचार कर रहा है, जिसमें डेथ पेनल्टी का विकल्प शामिल है। एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने कहा, "चार्ली अब आराम करो, भाई। हम नजर रखे हुए हैं।"