Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़who is british mp and sheikh haisna niece tulip siddiq bangladesh court sentences
ब्रिटेन की MP को भी बांग्लादेशी कोर्ट ने सुना दी सजा, जानें कौन हैं शेख हसीना की भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी?

ब्रिटेन की MP को भी बांग्लादेशी कोर्ट ने सुना दी सजा, जानें कौन हैं शेख हसीना की भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी?

संक्षेप:

बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना की भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को भी दो साल कैद की सजा सुनाई है जो कि ब्रिटेन की सांसद हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें मंत्रिपद से इस्तीफा देना पड़ा था।

Tue, 2 Dec 2025 11:47 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना और उनके परिवार के कुछ लोगों को एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। इस मामले में शेख हसीना को पांच साल कैद की सजा और उनकी बहन रेहाना को सात साल और भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटेन की सांसद हैं। इन्हीं आरोपों के चलते ट्यूलिप को 2024 में मंत्रिपद से इस्तीफा देना पड़ गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि ट्यूलिप सिद्दीकी की पार्टी की ही ब्रिटेन में सरकार है। ऐसे में उनपर बांग्लादेशी कोर्ट की ओर से आरोप तय करने और सजा सुनाए जाने को लेकर हड़कंप मच गया है। ट्टयूलिप का कहना है कि बांग्लादेश केवल बदले की कार्रवाई कर रहा है। ट्यूलिप को लेकर ब्रिटेन के वकीलों ने बांग्लादेश की सरकार को पत्र भी लिखा था और कहा था कि जिस तरह से बेबुनियाद तरीके से ट्यूलिप के खिलाफ केस चलाया जा रहा है, वह गलत है।

सिद्दिक (43) ने इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दुनियाभर में सुर्खियों में थे। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ ढाका में मुकदमा चलाया जा रहा था। सिद्दिक ने कहा, “पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद रही है।”

उन्होंने कहा, “इस ‘कंगारू अदालत’ का नतीजा जितना अनुमानित है, उतना ही अनुचित भी है। मुझे उम्मीद है कि इस तथाकथित ‘फैसले’ को उचित अवमानना ​​के साथ देखा जाएगा। मेरा ध्यान हमेशा हैम्पस्टेड और हाईगेट में अपने निर्वाचन क्षेत्र पर रहा है, और मैं बांग्लादेश की गंदी राजनीति से विचलित होने से इनकार करती हूं।”

शेख हसीना को हो चुकी है फंसी के साथ 26 साल की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी के अलावा 26 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इससके अलावा उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे बांग्लादेश की अदालतों में लंबित हैं। उनपर नरसंहार, सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत की शरण में हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Sheikh Hasina Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।