ब्रिटेन की MP को भी बांग्लादेशी कोर्ट ने सुना दी सजा, जानें कौन हैं शेख हसीना की भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी?

संक्षेप: बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना की भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को भी दो साल कैद की सजा सुनाई है जो कि ब्रिटेन की सांसद हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें मंत्रिपद से इस्तीफा देना पड़ा था।

बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना और उनके परिवार के कुछ लोगों को एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। इस मामले में शेख हसीना को पांच साल कैद की सजा और उनकी बहन रेहाना को सात साल और भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटेन की सांसद हैं। इन्हीं आरोपों के चलते ट्यूलिप को 2024 में मंत्रिपद से इस्तीफा देना पड़ गया था।

बता दें कि ट्यूलिप सिद्दीकी की पार्टी की ही ब्रिटेन में सरकार है। ऐसे में उनपर बांग्लादेशी कोर्ट की ओर से आरोप तय करने और सजा सुनाए जाने को लेकर हड़कंप मच गया है। ट्टयूलिप का कहना है कि बांग्लादेश केवल बदले की कार्रवाई कर रहा है। ट्यूलिप को लेकर ब्रिटेन के वकीलों ने बांग्लादेश की सरकार को पत्र भी लिखा था और कहा था कि जिस तरह से बेबुनियाद तरीके से ट्यूलिप के खिलाफ केस चलाया जा रहा है, वह गलत है।

सिद्दिक (43) ने इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दुनियाभर में सुर्खियों में थे। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ ढाका में मुकदमा चलाया जा रहा था। सिद्दिक ने कहा, “पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद रही है।”

उन्होंने कहा, “इस ‘कंगारू अदालत’ का नतीजा जितना अनुमानित है, उतना ही अनुचित भी है। मुझे उम्मीद है कि इस तथाकथित ‘फैसले’ को उचित अवमानना ​​के साथ देखा जाएगा। मेरा ध्यान हमेशा हैम्पस्टेड और हाईगेट में अपने निर्वाचन क्षेत्र पर रहा है, और मैं बांग्लादेश की गंदी राजनीति से विचलित होने से इनकार करती हूं।”