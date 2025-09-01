अमेरिका को आबाद करने वाले बोस्टन ब्राह्मण कौन, ट्रंप टैरिफ के बीच 'ब्राह्मण' की चर्चा क्यों?

नवारो ने कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का केवल एक छोटा अभिजात्य वर्ग (ब्राह्मण) उठा रहा है। उन्होंने दावा किया कि रूस से तेल खरीद के जरिए ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि इससे होने वाला नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार भारत के सपने आ रहे हैं। अब उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भी भारत के ही सपने देख रहे हैं। सुबह उठते ही वे सबसे पहले भारत का नाम जपते हैं और फिर भारत के खिलाफ बेतुकी बातें करने लगते हैं। यही वजह है कि नवारो हर दिन भारत के बारे में कोई न कोई बे सिरपैर की बात कह देते हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के वफादार भारत से बुरी तरह नाराज हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाकर भी रोक न पाने का मलाल अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों को है। वे दिन-रात छटपटा रहे हैं कि अमेरिका जैसे 'महान' देश की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। यही कारण है कि अब अमेरिका 'ब्राह्मण' के नाम पर भारत पर जुबानी हमला बोला है।

नवारो ने ब्राह्मण को लेकर क्या कहा? नवारो ने कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का केवल एक छोटा अभिजात्य वर्ग (ब्राह्मण) उठा रहा है। उन्होंने दावा किया कि रूस से तेल खरीद के जरिए ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि इससे होने वाला नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने फिर से दोहराया कि ट्रंप का भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला सही है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नवारो ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं और उसे प्रोसेस करने के बाद महंगे दामों पर निर्यात कर रहे हैं। खासतौर पर भारत के ब्राह्मण अपने देशवासियों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वहीं, रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इसलिए इसे रोकना जरूरी है।

क्या नवारो का 'ब्राह्मण' से मतलब 'बोस्टन ब्राह्मण' है? अब सवाल यह है कि क्या नवारो ने 'ब्राह्मण' शब्द का इस्तेमाल जाति के संदर्भ में नहीं किया? दरअसल, अमेरिका में 'बोस्टन ब्राह्मण' शब्द 19वीं सदी में अमेरिकी डॉक्टर और कवि ओलिवर वेंडेल होम्स ने अपने उपन्यास में गढ़ा था, जो बोस्टन के धनी, शिक्षित और कुलीन श्वेत एंग्लो-सैक्सन प्रोटेस्टेंट परिवारों के लिए इस्तेमाल होता था। ये परिवार शुरुआती अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के वंशज थे, जिन्होंने व्यापार और उद्योग से धन और सामाजिक प्रभाव हासिल किया।

बोस्टन ब्राह्मण कौन? बता दें कि बोस्टन ब्राह्मणों को बोस्टन का पहला परिवार भी कहा जाता है। ये मैसाचुसेट्स में बोस्टन के पुराने, धनी और कुलीन परिवारों के सदस्य हैं। यह नाम उन उच्च वर्ग के परिवारों के लिए इस्तेमाल होता था, जो 18वीं से 20वीं सदी की शुरुआत तक न्यू इंग्लैंड में अपनी संस्कृति, समाज और राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते थे। ये ज्यादातर एंग्लो-सैक्सन प्रोटेस्टेंट परिवार थे। कैबोट परिवार की जड़ें न्यू इंग्लैंड में दस पीढ़ियों तक जाती हैं। इन लोगों ने अपनी संपत्ति कार्बन ब्लैक (सूत) व्यापार से बनाई, जो कार का टायर बनाने में इस्तेमाल होता है। बोस्टन में उनकी शानो-शौकत को एक स्थानीय कहावत से समझा जा सकता है 'कैबोट्स केवल भगवान से बात करते हैं।'

'बोस्टन की पहली परिवार' कबॉट परिवार बोस्टन की उन चुनिंदा परिवारों में से एक है, जिन्हें 'बोस्टन की पहली परिवार' कहा जाता है। यह परिवार दस पीढ़ियों से न्यू इंग्लैंड में बसा हुआ है और इसकी जड़ें 17वीं सदी के यूरोपीय आप्रवासियों से जुड़ी हैं। परिवार की शुरुआत जॉन कबॉट से हुई, जो 1680 में जर्सी द्वीप (ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी) से सलेम, मैसाचुसेट्स आए थे। जॉन कबॉट और उनके बेटे जोसेफ कबॉट ने जहाजरानी का व्यवसाय शुरू किया, जो अफीम, रम और गुलामों की तस्करी तक फैल गया।

बोस्टन के सबसे अमीर व्यापारी 18वीं सदी में वे बोस्टन के सबसे अमीर व्यापारी बन गए। उनके बेटों जोसेफ जूनियर, जॉर्ज और सैमुअल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर जहाजरानी में हाथ आजमाया और परिवार की संपत्ति को आसमान तक पहुंचा दिया। कबॉट परिवार की दौलत का राज कई व्यवसायों में छिपा है। शुरुआत में जहाजरानी से, फिर 19वीं सदी में कार्बन ब्लैक (सूत) का व्यापार, जो कार के टायरों में इस्तेमाल होता है। गॉडफ्रे लॉवेल कबॉट ने 1861 में कबॉट कॉर्पोरेशन की नींव रखी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक उत्पादक कंपनी है।