कौन हैं बबलजीत कौर? ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान अमेरिका में क्यों हुईं गिरफ्तार

अमेरिका में आव्रजन सख्ती के बीच भारतीय मूल की 60 साल की महिला बाबलजीत कौर उर्फ बबली कौर को इस महीने की शुरुआत में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब वह ग्रीन कार्ड से जुड़े अंतिम इंटरव्यू के लिए आईसीई कार्यालय पहुंची थीं। परिवार के अनुसार, बाबलजीत कौर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से अमेरिका में रह रही हैं। वह अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट चलाती थीं, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में बंद करना पड़ा। उनकी हिरासत को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत चल रही आव्रजन कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है।

बाबलजीत कौर की बेटी जोती कौर ने लॉन्ग बीच वॉचडॉग को बताया कि उनकी मां के पास ग्रीन कार्ड के लिए पहले से स्वीकृत याचिका थी, जो उनकी दूसरी बेटी और दामाद की ओर से दाखिल की गई थी। दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। जोती के अनुसार, 1 दिसंबर को बाबलजीत कौर आईसीई कार्यालय के फ्रंट डेस्क पर इंटरव्यू के लिए मौजूद थीं, जिसे परिवार अंतिम औपचारिकता मान रहा था। इसी दौरान कई आईसीई एजेंट अंदर आए और उन्हें हिरासत में ले लिया।

कौन हैं बाबलजीत कौर? भारतीय मूल की बाबलजीत कौर और उनके पति 1990 के दशक के मध्य में अमेरिका आए थे। उन्होंने पहले लगूना बीच और बाद में लॉन्ग बीच में अपना जीवन बसाया। दो दशकों से अधिक समय तक दंपति ने नटराज क्यूज़ीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल नामक रेस्टोरेंट चलाया, जो स्थानीय समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा।

इसके अलावा, बाबलजीत कौर ने लगभग 25 वर्षों तक बेलमोंट शोर के एक राइट एड स्टोर में भी काम किया। हाल ही में वह रॉयल इंडियन करी हाउस में फिर से रेस्टोरेंट के काम में लौटने की तैयारी कर रही थीं। दोनों के तीन बच्चे हैं। उनमें से दो अमेरिकी नागरिक हैं। जबकि जोती कौर को DACA कार्यक्रम के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

परिवार से मिलने की अनुमति नहीं परिवार ने आरोप लगाया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद से उन्हें बाबलजीत कौर से मिलने नहीं दिया गया। जोती कौर के मुताबिक, “वह बहुत डरी हुई थीं।” उन्होंने बताया कि उनकी मां को अन्य बंदियों के साथ एक वैन में बैठाया गया, जहां उनके हाथ-पैरों में हथकड़ी लगी हुई थी।