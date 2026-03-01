कौन हैं अयातुल्लाह अलीरेजा अराफी? खामेनेई की मौत के बाद बने ईरान के नए आंतरिम सुप्रीम लीडर
इजरायल द्वारा किए गए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। खामेनेई के करीबी माने जाने वाले अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को ईरान की इंटरिम लीडरशिप काउंसिल में फकीह सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रील लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ईरान के सबसे ताकतवर पद को लेकर खड़ा हो गया था। अब कुछ हद तक इसका जवाब मिल गया है। खामेनेई के करीबी माने जाने वाले अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद (इंटरिम लीडरशिप काउंसिल) में फकीह (धार्मिक विधिवेत्ता) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां निभाएगी, जब तक कि एक्सपर्ट्स की असेंबली स्थायी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेती।
ईरान की एक्सपेडिएंशी डिसर्नमेंट काउंसिल के प्रवक्ता मोहसिन देहनवी ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा कि अलीरेजा को फकीही के पद के लिए चुना गया है। अब अराफी ईरान के राष्ट्रपति पजशिकयान, मुख्य न्यायाधीश मोहसिन इजेई के साथ मिलकर मुख्य मुद्दों पर अंतिम फैसला लेंगे। यह अधिकार पहले केवल सुप्रीम लीडर के पास होता था। तकनीकी रूप से अराफी तीन सदस्यों में से एक हैं, लेकिन चूंकि ईरान में अब तक सर्वोच्च नेता केवल धर्मगुरु (क्लेरिक) ही रहे हैं, इसलिए एक वरिष्ठ धर्मगुरु होने के नाते वे प्रभावी रूप से सबसे वरिष्ठ माने जा रहे हैं।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।