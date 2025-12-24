4300 करोड़ रुपये में नीलाम हुई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन्स, खरीदने वाले कौन? भारत से क्या नाता

संक्षेप: जिस ग्रुप ने PIA को खरीदा है, उसके मालिक आरिफ हबीब हैं। वह पाकिस्तान के सबसे अमीरों में एक हैं और जाने-माने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और समाज सेवी हैं, जो पाकिस्तान के एक बड़े मल्टी-सेक्टर ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं।

पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन्स कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (PIA) बिक गई है। इसे आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपये (4300 करोड़ भारतीय रुपये) में खरीदा है। इसके साथ ही पड़ोसी देश ने मंगलवार को PIA के निजीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। बड़ी बात ये है कि इस एयरलाइंस का कभी दुनियाभर में दबदबा था लेकिन ये एयरलाइन लगातार कुप्रबंधन की भेट चढ़ती चली गई और इसका घाटा बढ़ता चला गया। अब पाकिस्तान सरकार को इसे बेचना पड़ा है। राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित निजीकरण कार्यक्रम में तीन पात्रता-पूर्व बोलीदाताओं- आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट और निजी एयरलाइन एयरब्लू ने अपनी-अपनी सीलबंद बोलियां जमा कीं थीं।

निर्धारित नियमों के मुताबिक, दो सबसे ऊंची बोलियां लगाने वाली कंपनियों आरिफ हबीब और लकी सीमेंट को खुली नीलामी में प्रतिस्पर्धा का मौका दिया गया। आखिर में आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब रुपये की निर्णायक बोली लगाई। शहबाज शरीफ सरकार ने शुरुआत में PIA में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी। सफल बोलीदाता को शेष 25 प्रतिशत हिस्सेदारी 90 दिनों के भीतर खरीदने का विकल्प मिलेगा। नियमों के मुताबिक, प्रारंभिक बिक्री से मिलने वाली राशि का 92.5 प्रतिशत एयरलाइन में पुनर्निवेश के लिए जाएगा, जबकि 7.5 प्रतिशत राशि सरकार को मिलेगी।

पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा लेनदेन निवेशक को अगले पांच वर्षों में 80 अरब रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता भी देनी होगी। इससे पहले सरकार ने पीआईए की 654 अरब रुपये की देनदारियां अपने जिम्मे ली थीं। बोली की समूची प्रक्रिया का स्थानीय टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। यह पीआईए को बेचने का दूसरा प्रयास था। पिछले साल पहला प्रयास अपेक्षित कीमत न मिलने के कारण असफल रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस सौदे को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा लेनदेन बताते हुए बोली प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया है।

खरीदने वाले कौन? भारत से क्या नाता? जिस ग्रुप ने PIA को खरीदा है, उसके मालिक आरिफ हबीब हैं। वह पाकिस्तान के सबसे अमीरों में एक हैं और जाने-माने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और समाज सेवी हैं, जो पाकिस्तान के एक बड़े मल्टी-सेक्टर ग्रुप आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AHCL) के फाउंडर और CEO हैं। उनका ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट और एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है। उनका भारत से गहरा नाता रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरिफ हबीब के माता-पिता चाय के कारोबार से जुड़े हुए थे और गुजरात के बंटवा (Bantva, Gujarat) में रहते थे। आजादी के समय हुए देश विभाजन में इनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। कराची में जन्मे आरिफ हबीब का परिवार जब पाकिस्तान पहुंचा था, तो उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थी।