बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, कौन था अमृत मंडल, जिसे भीड़ ने मार डाला
बांग्लादेश में हत्या करने से पहले हिंदुओं के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसी तरह अमृत मंडल पर भी लोगों ने जबरन वसूली का आरोप लगाया और उसकी हत्या कर दी।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब हो गई है। एक के बाद एक हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार उसे रोकने में विफल साबित हो रही। हफ्तेभर के भीतर ही एक और हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट को बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इससे पहले, दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मार डाला गया था और शव को जला दिया गया था।
29 वर्षीय अमृत मंडल पर पांग्शा उपजिला के होसैंदागा ओल्ड मार्केट में बुधवार रात करीब 11 बजे हमला किया गया। कुछ देर बाद युवक की जान चली गई। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार, अमृत की मौत की पुष्टि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पांग्शा सर्कल) देब्रता सरकार ने भी की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल ले जाने के बाद सुबह करीब दो बजे अमृत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
कौन था अमृत मंडल और क्यों हुई हत्या?
हत्या करने से पहले हिंदुओं के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसी तरह अमृत पर भी लोगों ने जबरन वसूली का आरोप लगाया और उसकी हत्या कर दी। अमृत सम्राट वाहिनी नामक स्थानीय संस्था का ग्रुप लीडर था और होसैंदागा गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम अक्षय मंडल है। पुलिस का दावा है कि अमृत के खिलाफ पुलिस थाने में कम से कम दो मामले भी दर्ज थे। इसमें से एक हत्या का केस भी है।
जबरन वसूली का लगाया आरोप
स्थानीय लोगों के हवाले से बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि मंडल क्रिमिनल गैंग में शामिल था और काफी समय से जबरन वसूली करता था। इसके अलावा भी अन्य क्रिमिनल गतिविधियों में भी शामिल रहा। भारत में लंबे समय तक रहने के बाद, वह हाल ही में घर लौटा और कथित तौर पर गांव के रहने वाले शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली के पैसे मांगे। जब बीती रात, मंडल और उसके गैंग के सदस्य पैसे लेने शाहिदुल के घर गए, तब घर वालों ने चोर-चोर चिल्लाकर शोर मचाया, तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे पीटने लगे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
दीपू दास की भी कर दी गई थी हत्या
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ झूठे मामले व आरोप लगाने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। 18 दिसंबर की रात दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में मार डाला गया था। इसपर उसके भाई ने दावा किया था कि यह आरोप झूठे थे। उसने कहा था कि अगर कुछ किया होता तो वीडियो होता। सभी आरोप गलत थे। वहीं, रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) के कंपनी कमांडर एमडी शम्सुज्जमां ने 'द डेली स्टार' को बताया कि आरोपों को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब हर कोई कह रहा है कि उन्होंने खुद उसे ऐसा कुछ कहते हुए नहीं सुना। ऐसा कोई नहीं मिला जिसने खुद धर्म को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात सुनी या देखी हो। दीपू को पहले भीड़ ने जमकर पीटा और फिर उसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
