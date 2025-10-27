2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कौन खड़ा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया नाम

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों महान व्यक्तित्व हैं और राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर वेंस और रुबियो एकजुट हो जाएं, तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2028 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं पहले से ही जोरों पर हैं। अब इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने संभावित उम्मीदवारों के बारे में बात की और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम लिए, जिन्हें वे मजबूत दावेदार मानते हैं। साथ ही उन्होंने खुद के लिए उपराष्ट्रपति पद की दौड़ से साफ इनकार कर दिया।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे तीसरे कार्यकाल की पूरी संभावना को खारिज कर रहे हैं, तो उन्होंने हास्यपूर्ण अंदाज में जवाब दिया कि क्या मैं इसे खारिज नहीं कर रहा? आपको मुझे बताना पड़ेगा! तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। मेरे अब तक के आंकड़े सबसे बेहतरीन हैं।

ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों महान व्यक्तित्व हैं और राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर वेंस और रुबियो एकजुट हो जाएं, तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। मैं वाकई में ऐसा ही मानता हूं।

2028 के उपराष्ट्रपति पद पर ट्रंप की राय सोमवार को ट्रंप ने 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करने की इजाजत तो मिल सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह बहुत 'क्यूट' (हास्यपूर्ण) विचार है। हां, मैं इसे खारिज करता हूं क्योंकि लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। यह सही नहीं होगा।