उजबेक राष्ट्रपति पाकिस्तान में थे और आतंकी हमले से दहला इस्लामाबाद; किस पर लगा आरोप
इस्लामाबाद की पुलिस का कहना है कि हमले में किसी विदेशी आतंकी का हाथ है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया है। हालांकि अब तक उसकी ओर से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शुक्रवार को दहल गई। एक शिया मस्जिद में नमाज के दौरान आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और 80 लोग घायल हैं। यह धमाका इतना भीषण था कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यह हमला इस्लामाबाद के तारलाई इलाके में स्थित इमामबरागाह में हुआ। इस बीच इस्लामाबाद की पुलिस का कहना है कि हमले में किसी विदेशी आतंकी का हाथ है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया है। हालांकि अब तक उसकी ओर से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है।
इस्लामाबाद के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह हमला बीते तीन महीनों के अंदर ही दूसरा है। कुछ समय पहले ही इस्लामाबाद की जिला और सेशन अदालत के पास बम धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव भी पाकिस्तान की यात्रा पर थे। वह दो दिनों की यात्रा पर ही गुरुवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब मौके पर उपस्थित लोग जुमे की नमाज पढ़ने में व्यस्त थे।
इस हमले को शियाओं की टारगेट किलिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले भी पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों के अलावा इस्लाम के ही शिया और अहमदिया पंथ के लोगों को हमलों का शिकार बनाया जाता रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता तकी जवाद ने कहा कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह धमाका किसने और कैसे किया है।
हमलावर को गेट पर रोका गया और उसने खुद को उड़ा लिया- सूत्र
यह सुसाइड अटैक था या फिर बम प्लांट किया गया था। इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि यह आत्मघाती अटैक था। सूत्रों ने कहा कि हमलावर को गेट पर ही रोका गया था, लेकिन उसने खुद को वहीं पर उड़ा लिया। जिला प्रशासन का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके को सील कर लिया है। फिलहाल वहां राहतकर्मियों को ही जाने की परमिशन है।
पाकिस्तान बोला- ऑपरेशन से भड़का तालिबान, मारे गए हैं 24 आतंकी
पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कल से चले रहे एक एनकाउंटर में ही पाकिस्तान ने 24 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से जियो न्यूज का कहना है कि हमलावर पहले फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ा। उसे गेट पर रोक लिया गया था और इस दौरान उसने खुद को उड़ा लिया। मस्जिद से करीब 30 मीटर दूर मुख्य द्वार था। वहां उसे रोका गया तो वह करीब 20 मीटर तक अंदर दौड़ गया। वहीं पर उसने खुद को उड़ा लिया। यदि हमलावर अंदर तक पहुंच जाता तो मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता था। यह धमाका इतना भीषण था कि आसपास के इलाके में बने घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं।
लेखक के बारे में
Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
