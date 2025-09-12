डिजाइनर हैंडबैग, शानो-शौकत भरी जिंदगी; ये हैं नेपाल के 'नेपो किड' जिनको देख भड़के युवा

नेपाल में भ्रष्टाचार और 'नेपो किड्स' के खिलाफ जन आक्रोश ने पीएम के.पी. शर्मा ओली का इस्तीफा करवाया, संसद जलकर राख हो गई। सेना ने कर्फ्यू लगाया, देश नेतृत्वहीन है और जेन जी अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में हैं।

नेपाल पिछले एक सप्ताह से भीषण विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है। सरकारी अक्षमता और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी विद्रोह का रूप ले चुका है। युवा पीढ़ी, खासकर "जनरेशन Z", इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है। प्रदर्शनकारियों के दबाव और हिंसा के बढ़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।

पुलिस कार्रवाई में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,000 से अधिक घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, नेताओं के निजी घरों और यहां तक कि पर्यटन केंद्रों के होटलों को आग के हवाले कर दिया। नेपाल की संसद भी लपटों में घिर गई। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना को सड़कों पर उतरकर कर्फ्यू लागू करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश करनी पड़ रही है। इस गुस्से के पीछे लोगों की नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी भी एक वजह है।

"नेपो किड्स" बने गुस्से का कारण इस उथल-पुथल के केंद्र में पीढ़ीगत असंतोष है, जहां साधारण नेपाली बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गहरी गरीबी से जूझ रहे हैं, वहीं राजनीतिक नेताओं के बच्चे (नेपो किड्स) सोशल मीडिया पर लग्जरी कारें, डिजाइनर बैग और विदेशी छुट्टियां दिखाकर अपनी ऐशोआराम की जिंदगी का प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रेडिट और एक्स पर राजनेताओं के बच्चों की शानदार लाइफस्टाइल को उजागर करने वाले पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर #PoliticiansNepoBabyNepal और #NepoBabies जैसे हैशटैग्स वायरल हो गए, जिन्हें लाखों बार देखा गया। वीडियो और पोस्ट्स में नेताओं के बच्चों की शानो-शौकत की तुलना आम जनता की बाढ़, बिजली कटौती और महंगे खाने जैसी परेशानियों से की गई।

ये नेपो किड आए निशाने पर शृंखला खतिवाड़ा - पूर्व मिस नेपाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खतिवाड़ा की बेटी शृंखला खतिवाड़ा लक्जरी लाइफस्टाइल के कारण निशाने पर आईं। उनका घर प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। अब उनके इंस्टाग्राम पर से एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स घट गए।

- स्मिता पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल "प्रचंड" की पोती हैं। उन्हें लाखों रुपये के महंगे हैंडबैग्स के कारण आलोचना का शिकार होना पड़ा क्योंकि आम नेपाली नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रचंडा का घर भी प्रदर्शनकारियों द्वारा निशाना बनाया गया। सौगत थापा- सौगत कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। उनकी ऐशो-आराम की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुईं। उनके फोटो प्रदर्शनों के दौरान खूब प्रसारित हुए। एक वायरल तस्वीर में उन्होंने लुई विटॉन, कार्टियर और गुच्ची के बॉक्स से क्रिसमस ट्री बनाया था, जो आक्रोश का कारण बना। वह आंसुवारा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो उनके पिता द्वारा स्थापित है। इंस्टाग्राम हैंडल डिएक्टिवेट इनमें से अधिकतर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल को डिएक्टिवेट कर लिया है। वहीं काठमांडू और उसके बाहर, प्रदर्शनकारियों ने इन परिवारों के घरों को आग लगा दी। उन्होंने कहा कि 'सामान्य जनता गरीबी में मर रही है, जबकि ये नेपो किड्स लाखों के कपड़े पहनते हैं।'

भ्रष्टाचार से भड़का गुस्सा नेपाल लंबे समय से एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों में लगातार भ्रष्टाचार की उच्च स्तर पर पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में कम से कम 71 मिलियन डॉलर की हेराफेरी हुई थी। एक अन्य मामले में, भूटान से विस्थापित शरणार्थियों के कोटे को बेचने में नेताओं की संलिप्तता पाई गई थी। लेकिन ऐसे मामलों में सजा बेहद दुर्लभ है। यही धारणा जनता में बनी कि नेताओं को जवाबदेही से बचाया जाता है।

प्रधानमंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति की अपील लगातार हिंसा और दबाव के बीच 73 वर्षीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने चौथे कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा दे दिया। अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी पद छोड़ दिए, जिससे नेपाल नेतृत्वविहीन स्थिति में पहुंच गया है। 80 वर्षीय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नागरिकों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा- “मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि मौजूदा कठिन परिस्थिति का समाधान संविधान के दायरे में निकले। नागरिक संयम बरतें और शांति बनाए रखें।”