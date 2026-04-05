ईरान में प्रदर्शन करने वालों के लिए मैंने भेजी थीं बंदूकें, लगता है…ट्रंप ने खोला कौन सा राज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए हैं। ट्रंप ने कहाकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के दौरान यह हथियार दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कुर्द लड़ाकों के हाथों यह हथियार भिजवाया गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए हैं। ट्रंप ने कहाकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के दौरान यह हथियार दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कुर्द लड़ाकों के हाथों यह हथियार भिजवाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कुर्द लड़ाकों ने इन्हें अपने ही पास रख लिया। ट्रंप के मुताबिक इस दौरान बड़ी संख्या में बंदूकें भेजी गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बातें फॉक्स न्यूज के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहीं। आइए जानते हैं कि कुर्द कौन हैं और वह ईरान के खिलाफ कितने अहम हैं।
दुनिया भर में 30 मिलियन
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुर्द समुदाय की तरफ इशारा कर रहे थे। यह करीब 30 मिलियन आबादी वाला समुदाय है और दुनिया के सबसे बड़े बिना राज्य वाले जातीय समूहों में से एक है। यह तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में रहते हैं। कुर्द समुदाय की अपनी भाषा हैं, जिनकी अलग-अलग बोलियां हैं। इनमें अधिकांश सुन्नी मुस्लिम हैं। कई कुर्द मिलिटेंट समूहों को ईरान में आतंकवादी संगठन माना गया है।
ईरान में कितनी आबादी
अगर ईरान की बात करें तो यहां पर नौ मिलियन कुर्द हैं। हालांकि, कई कुर्द विद्रोही समूहों को तेहरान द्वारा आतंकवादी संगठन बताया गया है। कई कुर्द समूहों ने हालिया वर्षों में खासतौर पर अपने इराकी मेजबानों के राजनीतिक दबाव में हथियारबंद गतिविधियों से दूरी बनाई है। हालांकि, मध्य पूर्व युद्ध के बाद से, तेहरान ने बार-बार इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरान का आरोप है कि कुर्द पश्चिमी देशों और इजरायल का समर्थन करते हैं।
कुर्द पर क्या कहते हैं ट्रंप
ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक संभावित कुर्द हमले की बात की थी। कुर्द विद्रोह की संभावनाओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे लगता है कि यह अद्भुत है कि वे यह करना चाहते हैं। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करूंगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि कुर्द ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करें।
और क्या दावा किया
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सत्ताविरोधी आंदोलन के दौरान ईरान की सरकार ने 45 हजार लोगों को मार डाला। हालांकि प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। कुछ कार्यकर्ता 7000 तो कुछ 30 हजार लोगों के मारे जाने का दावा करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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