कौन हैं इजरायली सांसद ओदेह और कासिफ? ट्रंप के सामने लहराए फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर

Israeli lawmakers: ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने के पोस्टर लहराने वाले दोनों सांसद इजरायल की विपक्षी गुट के सदस्य हैं, जो पिछले दो सालों से नेतान्याहू सरकार द्वारा गाजा में चलाए जा रहे अभियान का जमकर विरोध कर रहे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 06:37 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल संसद में दिए जा रहे भाषण में उस समय भंग पड़ गया, जब दो सांसदों ने फिलिस्तीन के समर्थन वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। हालांकि इन दोनों को कुछ ही सेकेंड्स के भीतर संसद से बाहर कर दिया गया। इनके द्वारा मचाए जा रहे शोर को दबाने के लिए वहां मौजूद अन्य सांसदों ने तुरंत की ट्रंप... ट्रंप के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद माहौल हल्का हो गया। इन दोनों सांसदों की पहचान अयमान ओदेह और ओफर कासिफ के रूप में हुई है।

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह दोनों सांसद इजरायल की विपक्षी गुट के सदस्य है। जो पिछले दो सालों से नेतान्याहू सरकार द्वारा गाजा में चलाए जा रहे अभियान का जमकर विरोध कर रहे हैं।

नेसेट (इजरायली संसद) से निकाले जाने के बाद ओदेह ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "उन्होंने मुझे वहां से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने एक साधारण सी मांग उठाई थी। एक ऐसी मांग, जिस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहमत है। एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना... इस साधारण सी सच्चाई को स्वीकार करना कि यहां पर दो देश हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 वर्षीय अयमान ओदेह, अरब-यहूदी हदाश पार्टी के सदस्य हैं, जो इजरायल के संयुक्त सूची राजनीतिक समूह का हिस्सा हैं। ओदेह खुद को नास्तिक बताते हैं, हालांकि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। हदाश को इजराइल की कम्युनिस्ट पार्टी (माकी) और अन्य समान विचारधारा वाले समूहों द्वारा गठित एक वामपंथी गठबंधन माना जाता है।

वहीं, दूसरे 60 वर्षीय सांसद ओफर कैसिप भी हदाश पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह 2019 से संसद में मौजूद हैं। वह जन्म से ही यहूदी विचारों को मानते हैं। संसद से बाहर निकलने के बाद कैसिफ ने कहा कि वह न केवल राष्ट्र्पति ट्रंप के भाषण में बाधा डालना चाहते थे, बल्कि न्याय की मांग भी करना चाहते थे। उन्होंने हिब्रू में लिखा, "सच्ची शांति जो इस भूमि के दोनों लोगों को विनाश से बचाएगी, वह केवल कब्जे और रंगभेद के अंत और इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के साथ ही आएगी। कब्जा करने वाले बनने से इनकार करो! रक्तपात की सरकार का विरोध करो!"

