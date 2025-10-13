कौन हैं इजरायली सांसद ओदेह और कासिफ? ट्रंप के सामने लहराए फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर

Israeli lawmakers: ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने के पोस्टर लहराने वाले दोनों सांसद इजरायल की विपक्षी गुट के सदस्य हैं, जो पिछले दो सालों से नेतान्याहू सरकार द्वारा गाजा में चलाए जा रहे अभियान का जमकर विरोध कर रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल संसद में दिए जा रहे भाषण में उस समय भंग पड़ गया, जब दो सांसदों ने फिलिस्तीन के समर्थन वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। हालांकि इन दोनों को कुछ ही सेकेंड्स के भीतर संसद से बाहर कर दिया गया। इनके द्वारा मचाए जा रहे शोर को दबाने के लिए वहां मौजूद अन्य सांसदों ने तुरंत की ट्रंप... ट्रंप के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद माहौल हल्का हो गया। इन दोनों सांसदों की पहचान अयमान ओदेह और ओफर कासिफ के रूप में हुई है।

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह दोनों सांसद इजरायल की विपक्षी गुट के सदस्य है। जो पिछले दो सालों से नेतान्याहू सरकार द्वारा गाजा में चलाए जा रहे अभियान का जमकर विरोध कर रहे हैं।

नेसेट (इजरायली संसद) से निकाले जाने के बाद ओदेह ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "उन्होंने मुझे वहां से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने एक साधारण सी मांग उठाई थी। एक ऐसी मांग, जिस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहमत है। एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना... इस साधारण सी सच्चाई को स्वीकार करना कि यहां पर दो देश हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 वर्षीय अयमान ओदेह, अरब-यहूदी हदाश पार्टी के सदस्य हैं, जो इजरायल के संयुक्त सूची राजनीतिक समूह का हिस्सा हैं। ओदेह खुद को नास्तिक बताते हैं, हालांकि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। हदाश को इजराइल की कम्युनिस्ट पार्टी (माकी) और अन्य समान विचारधारा वाले समूहों द्वारा गठित एक वामपंथी गठबंधन माना जाता है।