संभावना जताई जा रही है कि अरब-नेतृत्व वाली दोनों ही पार्टियां वहां 'किंगमेकर' बन सकती हैं। अगर गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इन दो अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करता है तो उसका आंकड़ा 67 तक पहुंच सकता है।

इजरायल में हुए चुनाव के बाद घोषित आंशिक नतीजों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गठबंधन और गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन में से कोई भी समूह संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें हासिल नहीं कर सका है। इससे कड़े मुकाबले वाले चुनाव के बाद देश में लंबे समय तक राजनीतिक गतिरोध बने रहने की आशंका गहरा गई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को बताया कि 90 फीसदी वोटों की गिनती पूरी होने के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट (इजरायली संसद) में 53 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि याशर पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन को 48 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह दोनों गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रहेंगे।

दूसरी तरफ, अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो प्रमुख पार्टियों को मिलाकर ऐतिहासिक 19 सीटें मिलने का अनुमान है। मंगलवार को हुए चुनाव में अरब मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। उनका उद्देश्य नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों को सत्ता से हटाना है। इससे इन दोनों पार्टियों की सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना बन गई है। इससे पहले इन पार्टियों का सर्वाधिक प्रदर्शन 15 सीटों का था।

इजरायल में क्या होगा? अब सवाल उठता है कि इजरायल में क्या होगा? ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि अरब-नेतृत्व वाली दोनों ही पार्टियां वहां 'किंगमेकर' बन सकती हैं। अगर गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इन दो अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करता है तो उसका आंकड़ा 67 तक पहुंच सकता है। चूंकि अरब पार्टियां नेतन्याहू को हटाने के लिए त्तपर हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये दल आइजनकोट को समर्थन दे सकते हैं।

कौन हैं अरब मुस्लिम? अरब मुस्लिम वे लोग हैं जो नस्ल या संस्कृति से 'अरब' हैं और धर्म से 'इस्लाम' के अनुयायी हैं। इजरायल में रहने वाले अरब मुस्लिम मुख्य रूप से उन फलस्तीनियों के वंशज हैं जो 1948 में इजरायल राज्य की स्थापना के बाद वहीं रह गए थे। इनकी मातृभाषा अरबी है और ये अधिकांश सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। इन्हें 'इजरायली अरब' या 'अरब इजरायली' भी कहा जाता है, जिनके पास इजरायल की नागरिकता है। इजरायल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 18% से 21% के आसपास है। यह देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है।

10 से 19 पर पहुंचीं अरब पार्टियां इजरायल के चुनाव में अरब मतदाताओं की भारी भागीदारी ने अरब-बहुसंख्यक पार्टियों को अगली सरकार तय करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। इससे ज़ायोनी विपक्ष के उस लंबे समय से चले आ रहे रुख की एक निर्णायक परीक्षा हो रही है, जिसमें वे अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहने से इनकार करते आए हैं। अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों के कुल 19 सीटें जीतने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें 'जॉइंट लिस्ट' को 12 और 'राआम' पार्टी को 7 सीटें मिलने की संभावना है। निवर्तमान नेसेट (इजरायली संसद) में इन दोनों पार्टियों के पास 5-5 सीटें हैं। इससे पहले 2020 में इनका संयुक्त रिकॉर्ड 15 सीटों का था।

अरब पार्टियों और विपक्षी गठबंधन के बीच कहां पेच? हालांकि, अरब पार्टियों ने नेतन्याहू की सरकार बदलने में मदद करने की इच्छा जताई है, लेकिन विपक्षी नेता गादी आइजनकोट और उनके संभावित गठबंधन सहयोगियों को अपने उन वादों से पीछे हटना होगा, जिनमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए अरब सांसदों पर निर्भर न रहने की बात कही थी। दरअसल, अरब पार्टियों के समर्थन के बिना विपक्ष संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए, नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे या नहीं, यह अंततः तीन लोगों आइज़ेनकोट, नफ़ताली बेनेट और एविग्डोर लिबरमैन पर निर्भर करेगा, और इस बात पर कि क्या वे नेतन्याहू को हटाने के लिए अरब पार्टियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं या नहीं।