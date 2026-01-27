बोर्ड ऑफ पीस में 20 और देश हुए शामिल, साकार होता नजर आ रहा डोनाल्ड ट्रंप का 'सपना'

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया में शांति ला रहे हैं और हम सभी सितारे हैं।' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार 8 युद्धों को सुलझा रही है।

अमेरिका ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में 20 और देश शामिल हुए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि नए शामिल होने वाले देशों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से गाजा के लिए 2 साल खातिर यह बोर्ड बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अब वैश्विक स्तर पर अन्य संघर्षों पर फोकस करने के लिए इसे विस्तार दे रहा है। ट्रंप ने इसे दुनिया में शांति स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और दावा किया कि यह सबसे शानदार बोर्ड होगा।

