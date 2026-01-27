Hindustan Hindi News
बोर्ड ऑफ पीस में 20 और देश हुए शामिल, साकार होता नजर आ रहा डोनाल्ड ट्रंप का 'सपना'

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया में शांति ला रहे हैं और हम सभी सितारे हैं।' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार 8 युद्धों को सुलझा रही है।

Jan 27, 2026 07:12 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में 20 और देश शामिल हुए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि नए शामिल होने वाले देशों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से गाजा के लिए 2 साल खातिर यह बोर्ड बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अब वैश्विक स्तर पर अन्य संघर्षों पर फोकस करने के लिए इसे विस्तार दे रहा है। ट्रंप ने इसे दुनिया में शांति स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और दावा किया कि यह सबसे शानदार बोर्ड होगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया में शांति ला रहे हैं और हम सभी सितारे हैं।' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार 8 युद्धों को सुलझा रही है। साथ ही, रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की ओर अच्छी प्रगति हुई है। इस पहल की जड़ ट्रंप के 20-सूत्रीय गाजा युद्धविराम प्रस्ताव में है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी थी। अब बोर्ड का दायरा गाजा से आगे बढ़कर अन्य वैश्विक विवादों तक फैल रहा है।

60 देशों को भेजे गए निमंत्रण

ट्रंप प्रशासन के अनुसार, कुल 35 देश इस बोर्ड में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि 60 देशों को निमंत्रण भेजे गए थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी ने सदस्यता की पुष्टि की है। ट्रंप ने रूस के व्लादिमीर पुतिन जैसे शक्तिशाली नेताओं को शामिल करने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड में हर कोई शामिल होना चाहिए जो काम पूरा कर सके। चार्टर के मुताबिक, स्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर का योगदान जरूरी है, जबकि गैर-भुगतान करने वाले सदस्यों को तीन साल का कार्यकाल मिलेगा। ट्रंप को इस बोर्ड का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, जो उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी बरकरार रहेगा। गाजा से अंतिम इजरायली बंधक की रिहाई को ट्रंप की विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि बताया गया।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
