'आपकी मां ने...', व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव भड़कीं, रिपोर्टर को ये क्या कह दिया

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक पत्रकार को 'वामपंथी' कहकर निशाना साधा। दरअसल, उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी बैठक के बारे में सवाल किया गया था। यह मीटिंग यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा के लिए होने वाली है। विवाद तब बढ़ गया जब राजनीतिक पत्रकार ने लेविट को टेक्स्ट कर पूछा कि इस शिखर सम्मेलन का स्थान कौन तय कर रहा है, जो संभवतः बुडापेस्ट में होगा।

लेविट कैरोलिन ने जवाब में तीखा तंज कसते हुए लिखा, 'आपकी मां ने किया।' इसके बाद उन्होंने अपने इस जवाब का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया और लिखा, 'हफिंगटन पोस्ट के एसवी डेट फैक्ट में रुचि रखने वाले पत्रकार नहीं हैं। वह एक वामपंथी हैक हैं, जिन्होंने वर्षों से लगातार राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोला है और मेरे फोन पर डेमोक्रेटिक बातों को बार-बार भेजते रहते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'डेट का एक्स फीड देखिए, यह ट्रंप विरोधी निजी डायरी की तरह लगता है। कार्यकर्ता जो खुद को असली पत्रकार बताते हैं, वे इस पेशे को बदनाम करते हैं।'

बुडापेस्ट में हो सकती है मीटिंग

ट्रंप प्रशासन ने ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन की सटीक तारीख या जगह की पुष्टि नहीं की है। संभावना है कि यह अगले दो हफ्तों में बुडापेस्ट में यह होगा। दोनों नेताओं की पिछली बैठक 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जो पुतिन की ओर से ट्रंप के तत्काल युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराने के बाद बिना किसी प्रगति के समाप्त हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पिछले हफ्ते वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी, उन्होंने अपनी बातचीत को सकारात्मक बताया। जेलेंस्की ने कहा, 'ट्रंप और उनकी टीम के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। उनका संदेश मेरे विचार से सकारात्मक है। हम मोर्चे पर जहां हैं, वहां डटे रहेंगे।'

