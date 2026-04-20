अब नहीं चलेगा बहाना, वाइट हाउस का पोस्ट; बातचीत बेपटरी होता देख ईरान पर हमले के नए संकेत

युद्धविराम की समयसीमा नजदीक आने के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को वार्ता की मेज पर लाने की कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में संपर्क स्थापित करने के प्रयास काफी बढ़ गए हैं।

अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक अकाउंट द वाइट हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास पोस्ट किया गया है। इसमें इशारों-इशारों में ईरान पर हमले का संकेत दिया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और जीत हासिल करने के बाद ही दम लेंगे। दरअसल, अमेरिका ने ईरान को एक तरह का अल्टीमेटम दिया है कि या तो समझौता करो या नतीजे भुगतो। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यह साफ किया है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं और सैन्य विकल्प भी खुले हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। अगर किसी भी पक्ष से एक छोटी सी चूक होती है तो यह तनाव सीधे युद्ध में बदल सकता है। खासकर मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पहले से ही कई देशों की सेनाएं सक्रिय हैं, यह टकराव तेजी से फैल सकता है। वाइट हाउस की यह पोस्ट सीधे हमले की घोषणा नहीं है, लेकिन यह एक स्पष्ट चेतावनी जरूर है। यह संकेत देती है कि अमेरिका स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।

क्या दूसरे दौर की हो पाएगी बातचीत युद्धविराम की समयसीमा नजदीक आने के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को वार्ता की मेज पर लाने की कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संपर्क स्थापित करने के प्रयास काफी बढ़ गए हैं और 22 अप्रैल को संभावित नए दौर की वार्ता इस्लामाबाद में कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले की वार्ता विफल रही थी। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिकी दूतावास में अमेरिका की चार्ज डी अफेयर्स नैटली बेकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वार्ता की तैयारियों और व्यापक अमेरिका-पाकिस्तान समन्वय पर चर्चा की।