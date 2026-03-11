डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध? वाइट हाउस के पास बैरिकेड तोड़कर घुसी वैन, इलाके में हड़कंप
पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह तड़के Lafayette Square इलाके में हुई, जो वाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है। वैन के बैरिकेड तोड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया।
अमेरिका की राजधानी वॉशंगटन डीसी में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब हाई सिक्योरिटी जोन वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास यानी वाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक वैन ने वहां लगे बैरिकोड को तोड़ दिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद पूरे इलाके को तुरंत बंद कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी।
पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह तड़के Lafayette Square इलाके में हुई, जो वाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है। वैन के बैरिकेड तोड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
सीक्रेट सर्विस कर रही जांच
अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी United States Secret Service ने कहा कि यह एक संदिग्ध वाहन से जुड़ा मामला है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। घटना के बाद वाइट हाउस के आसपास की कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे सुबह के व्यस्त समय में यातायात पर असर पड़ा। सरकारी कर्मचारी और शहर के कई कर्मचारी अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाए। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि वह “एक संदिग्ध गाड़ी की जांच कर रही है। कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।”
बढ़ी हुई सुरक्षा के बीच घटना
यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में सुरक्षा पहले से ही कड़ी है। दरअसल ईरान को लेकर चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण राजधानी वॉशिंगटन में में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। घटनास्थल पर कई आपातकालीन वाहन तैनात किए गए और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। अधिकारी स्थिति सामान्य होने के बाद सड़कों को धीरे-धीरे खोलने की तैयारी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
