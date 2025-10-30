किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? नंबर वन से बहुत पीछे है भारत, फिर शुरू हुई होड़

संक्षेप: SIPRI की 2025 रिपोर्ट चेतावनी देती है कि आर्म्स कंट्रोल कमजोर हो रहा है। चाइना का विस्तार अमेरिका को उकसा रहा है, जबकि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की आतंकी हरकतें क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं।

विभिन्न एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक, दुनिया के नौ परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास कुल मिलाकर करीब 12,405 परमाणु हथियार हैं। यह संख्या कोल्ड वॉर के पीक से काफी कम है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा है कि पूरी मानवता को एक झटके में मिटा सकती है। जब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध अपने चरम पर था तब 1986 में 70,000 से अधिक परमाणु हथियार थे। उस दौर में भी अमेरिका और सोवियत संघ (रूस) का दबदबा था। मौजूदा समय में भी 88% से अधिक परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में भी अब ये संख्या बढ़ रही है जहां भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हथियार बढ़ा रहे हैं। रूस और चीन द्वारा हाल में किए गए परीक्षणों ने एक नई होड़ को जन्म दे दिया है। इसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका भी परमाणु हथियारों के परीक्षण को तेजी से आगे बढ़ाएगा। आज हम विस्तार से समझेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं, भारत की स्थिति क्या है, और क्यों दुनिया में यह होड़ पहले से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैश्विक परमाणु भंडार: रूस और अमेरिका का वर्चस्व डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के पास 'सबसे ज्यादा परमाणु हथियार' हैं, रूस दूसरे नंबर पर है और चीन 'काफी दूर है लेकिन तीसरे' स्थान पर है और 'पांच सालों में चीन भी बराबरी पर आ जाएगा।' उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को निर्देश दिया कि 'अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण' अमेरिका को भी तुरंत परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करना चाहिए। यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया परमाणु परीक्षणों और चीन के तेजी से बढ़ती परमाणु भंडार के बीच आया है, जिससे विशेषज्ञों को आशंका है कि कोल्ड वॉर जैसी होड़ फिर शुरू हो सकती है।

रूस और अमेरिका दो ध्रुव परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस और अमेरिका दो ध्रुव हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के पास सबसे ज्यादा 5,449 सक्रिय हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,277 हैं। ये दोनों देश मिलकर वैश्विक भंडार का 88% नियंत्रित करते हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2025 ईयरबुक बताती है कि ये देश अपनी पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुल संख्या में कमी ला रहे हैं। उदाहरण के लिए, रूस ने 2024 में अपनी आइसिसिलो को नया रूप दिया, जबकि अमेरिका ने चाइना के बढ़ते खतरे के जवाब में नए लॉन्चर तैनात किए। हालांकि SIPRI के अनुसार रूस के पास 5459 और अमेरिका के पास 5177 परमाणु हथियार हैं।

चीन तीसरे स्थान पर है, जिसके पास 600 हथियार हैं। यह संख्या 2023 से हर साल 100 बढ़ रही है। SIPRI के अनुसार, चाइना ने उत्तरी रेगिस्तान में 350 नए आईसीबीएम सायलो यानी स्टोरेज बनाए हैं, जो दशक के अंत तक अमेरिका या रूस जितने हो सकते हैं। फ्रांस (290) और ब्रिटेन (225) जैसे यूरोपीय देश अपनी पनडुब्बी-आधारित क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। इजराइल (90, अनौपचारिक) और उत्तर कोरिया (50) जैसे देश अपनी क्षमताओं को गुप्त रख रखे हुए हैं।

दुनिया के परमाणु हथियार: आंकड़े जो डराते हैं दुनिया में नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (एफएएस) के 2025 के अनुमान के मुताबिक, कुल 12,241 हथियारों में से करीब 9,614 सैन्य स्टॉकपाइल में हैं, जो तैनात या तैनाती के लिए तैयार हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शीर्ष दो देश (रूस-अमेरिका) के पास 90% से ज्यादा हथियार हैं। भारत नंबर वन से "बहुत पीछे" है- रूस के मुकाबले मात्र 3%। फिर भी, भारत का फोकस गुणवत्ता पर है: अग्नि-5 जैसी मिसाइलें और आईएनएस अरिहंत सबमरीन से न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो चुका है।

रैंक देश अनुमानित परमाणु हथियार (2025) 1 रूस 5459 2 अमेरिका 5177 3 चीन 600 4 फ्रांस 290 5 ब्रिटेन 225 6 भारत 180 7 पाकिस्तान 170 8 इजरायल (अनौपचारिक) 90 9 उत्तर कोरिया 50

ऊपर दिए गए आंकड़े स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की जनवरी, 2025 की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

भारत: नंबर वन से बहुत पीछे, लेकिन 'न्यूनतम प्रतिरोध' की नीति

भारत का परमाणु कार्यक्रम 1974 के 'स्माइलिंग बुद्धा' परीक्षण से शुरू हुआ, लेकिन 1998 के पोखरण-II ने इसे पूर्ण रूप दिया। 2025 में भारत के पास 180 हथियार हैं, जो मुख्य रूप से भूमि, समुद्र और वायु-आधारित हैं। भारत की नीति 'क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस' यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है, जिसमें 'नो फर्स्ट यूज' का वादा शामिल है। लेकिन 2025 में यह नीति परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है। रिपोर्टों की मानें तो भारत ने चेल्लाकेरे में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की सुविधा बनाई है, लेकिन NPT (नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका के साथ 2005 का परमाणु समझौता भारत को नागरिक ऊर्जा के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराता है, लेकिन सैन्य कार्यक्रम को प्रभावित करता है। भारत का फोकस चीन पर अधिक है, जहां सीमा विवाद के कारण अग्नि-V जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित हो रही हैं। फिर भी, वैश्विक स्तर पर भारत छठे स्थान पर है – रूस से बहुत पीछे।

दक्षिण एशिया में होड़: भारत-पाकिस्तान का खतरनाक खेल

भारत-पाकिस्तान संबंध 1947 के बंटवारे से ही तनावपूर्ण हैं, मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर। तीन युद्धों (1947, 1965, 1971) के बाद 1998 के परमाणु परीक्षणों ने इसे नई ऊंचाई दी। पाकिस्तान ने भारत के परीक्षण के 17 दिन बाद छह परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु होड़ शुरू हो गई। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन-प्रोलिफरेशन के अनुसार, पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं, जो छोटी दूरी की 'टैक्टिकल' मिसाइलों पर केंद्रित हैं। यह होड़ 'क्लासिक आर्म्स रेस' नहीं है, बल्कि 'सुरक्षा दुविधा' पर आधारित है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल (MIRV) मिसाइलें विकसित की हैं, जबकि भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइले हैं।

ट्रंप का बयान: परीक्षण का आदेश, होड़ की चिंगारी

ट्रंप का बयान 30 अक्टूबर को आया, जब वे दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले थे। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह मेरे पहले कार्यकाल में अपडेट और रेनोवेशन से हासिल हुआ। रूस दूसरे नंबर पर है, चीन दूर तीसरे पर, लेकिन 5 सालों में बराबर हो जाएगा। अन्य देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम्स के कारण, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग समान आधार पर शुरू करें। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।"