कहां हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी? अमेरिका ने बताया आगे का भी प्लान

संक्षेप: वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह और उनकी पत्नी एक अमेरिकी युद्धपोत पर सवार हैं औऱ उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाएगा। इसके बाद उन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

वेनेजुएला पर बड़े हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलमस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। वेनेजुएला ने कहा कि जब उन दोनों का अपहण किया गया तो वे अपने आवास में ही मौजूद थे। वहीं उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा था कि अमेरिका को उनके बारे में बताना चाहिए कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बताया है कि राष्ट्रपति मादुरो औऱ उनकी पतनी एक अमेरिकी युद्धपोत में सवार हैं और उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाएगा। इसके बाद उनपर मुकदमा चलाया जाएगा।

ट्रंप ने कहा, मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब अमेरिका वेनेजुएला के लिए आगे की रणनीति तय कर रहा है। यह चौंकाने वाली, त्वरित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, जिसने किसी देश के वर्तमान नेता को पद से हटा दिया, 1990 में पनामा के अमेरिकी आक्रमण की याद दिलाती है। पनामा पर हमले के दौरान उसके नेता मैनुएल एंटोनियो नोरिएगा ने आत्मसमर्पण किया था और उन्हें पकड़ लिया गया।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा है कि न्यूयॉर्क में अभ्यारोपित होने के बाद वेनेजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। मादुरो को 2020 में न्यूयॉर्क में ‘नार्को-आतंकवाद’ के षड्यंत्र के आरोपों में अभ्यारोपित किया गया था, लेकिन इससे पहले यह ज्ञात नहीं था कि उनकी पत्नी को भी अभ्यारोपित किया गया है।