बीवी और बच्चों को भारत कब डिपोर्ट कर रहे; अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तंज भरे सवाल क्यों?

संक्षेप: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रवासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर आप्रवासन को अमेरिकन ड्रीम की चोरी करार दिया। पोस्ट वायरल होते ही बवाल मच गया और यूजर्स ने उन्हें उनकी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर घेरने लगे।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रवासियों (इमिग्रेंट्स) के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर आप्रवासन को 'अमेरिकन ड्रीम की चोरी' करार दिया। पोस्ट वायरल होते ही बवाल मच गया और यूजर्स ने उन्हें उनकी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर घेरने लगे। दरअसल, जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हिंदू अमेरिकी हैं। यूजर्स अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस शख्स की अपनी पत्नी खुद एक इमिग्रेंट परिवार से आती है, वह प्रवासियों की आलोचना किस मुंह से कर रहा है?

पोस्ट में क्या है? सोशल मीडिया एक्स पर वेंस ने रविवार को लिखा कि बड़े पैमाने पर आप्रवासन अमेरिकी मजदूरों के लिए नौकरियों का खतरा है। यह हमेशा से अमेरिकन ड्रीम की चोरी रहा है। जितने भी पत्र, थिंक-टैंक लेख और आर्थिक अध्ययन इसके उलट कहते हैं, उनका पैसा उन लोगों से आता है जो पुरानी व्यवस्था से अरबपति बन रहे हैं।

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिंचाई हो रही है। कई यूजर्स उनके परिवार पर तंज कस रहे हैं। बता दें कि जेडी वेंस की शादी भारतीय मूल की उषा वेंस से हुई है। उषा का जन्म अमेरिका में ही हुआ था। जेडी और उषा के तीन बच्चे हैं- दो बेटे, इवान और विवेक तथा एक बेटी मिराबेल।