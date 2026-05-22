कब खत्म होगा ईरान-अमेरिका युद्ध? तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर
पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की यह यात्रा लगातार चल रही मध्यस्थता की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। तेहरान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को तेहरान पहुंचे। उनकी यह यात्रा काफी अहम है और इसका मकसद मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते की कोशिशों में तेजी लाना है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, फील्ड मार्शल मुनीर की यह यात्रा लगातार चल रही मध्यस्थता की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। तेहरान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सेना के अनुसार, इस मौके पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
सूत्रों के मुताबिक, एक महीने से कुछ ही ज्यादा समय में तेहरान की उनकी यह दूसरी यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब नकवी द्वारा की गई बातचीत में कुछ प्रगति होने की खबरें आई हैं। युद्ध को इतना समय होने की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान-अमेरिका युद्ध कब खत्म होगा। वहीं, नकवी बुधवार से ही ईरान में हैं और उन्होंने वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की है, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ दो बार हुई बातचीत भी शामिल है। फील्ड मार्शल मुनीर अपनी यात्रा के दौरान ईरान के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे और ईरान-अमेरिका के बीच चल रही बातचीत, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे।
इसके अलावा, ईरान के सरकारी चैनल 'प्रेस टीवी' ने बताया कि फील्ड मार्शल मुनीर शुक्रवार को तेहरान पहुंचे, ताकि युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा की जा सके। उनकी यह यात्रा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने इस बारे में पूछे जाने पर कहा था कि वह पाकिस्तान से ईरान जाने वाले उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की खबरों को न तो नकार सकते हैं और न ही उनकी पुष्टि कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि आज तेहरान की यात्रा करेंगे, जबकि नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद थे और वहां की राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठकें कर रहे थे।
ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन के बीच हफ्तों तक चले बढ़ते टकराव के बाद, पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को प्रभावी हुए युद्धविराम की मध्यस्थता की थी। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में वर्षों बाद पहली बार प्रत्यक्ष अमेरिका-इरान वार्ता आयोजित की गई थी, लेकिन यह चर्चा बिना किसी बड़ी सफलता के समाप्त हो गई थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बाद में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जारेड कुशनर की भागीदारी वाली इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की योजनाओं को रद्द कर दिया था, हालांकि उन्होंने मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर युद्धविराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। पाकिस्तान ने तब से वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयास में अपनी 'शटल डिप्लोमेसी' (अप्रत्यक्ष मध्यस्थता वार्ताओं) को तेज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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