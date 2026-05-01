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अमेरिका-ईरान में कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप बोले- तेहरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं

May 01, 2026 10:29 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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हफ्तों से चल रहे संघर्ष-विराम के बीच अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि इस समय वे जो प्रस्ताव दे रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।

अमेरिका-ईरान में कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप बोले- तेहरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए ईरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। हफ्तों से चल रहे संघर्ष-विराम के बीच दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुकी हुई है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "इस समय वे जो प्रस्ताव दे रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।" उल्लेखनीय है कि ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर चल रहा है ,लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि युद्ध पूरी तरह से कब खत्म होगा।

इससे पहले, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान को एक नया प्रस्ताव भेजा था। ईरान की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और युद्ध को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि यह दस्तावेज गुरुवार शाम को पाकिस्तानी मध्यस्थों को सौंपा गया। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच मुख्य माध्यम के रूप में काम कर रहा है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान का मुख्य ध्यान संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने पर बना हुआ है। सरकारी टेलीविजन पर बोलते हुए, उन्होंने दोहराया कि कूटनीति का विकल्प अभी भी खुला है, लेकिन केवल उन्हीं शर्तों पर जो ईरान को स्वीकार्य हों। यह ताजा कदम 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद उठाया गया है। उस बातचीत में भी पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, लेकिन वह वार्ता विफल रही, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया था।

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तब से, दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनने के बहुत कम संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वे अभी भी 'शीत युद्ध' जैसी स्थिति में उलझे हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार अमेरिका के इरादों पर सवाल उठाए हैं, और पिछले डेढ़ साल में हुई बातचीत का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उन सभी बातचीत के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई भी चल रही थी। इसके अलावा, अमेरिका पर बहुत ज्यादा मांगें रखने और ईरान पर समझौता करने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए, ईरान ने इस रवैये को इस बात का पक्का सबूत बताया है कि बातचीत में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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