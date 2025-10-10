When Donald Trump Praised for Nobel Peace Prize winner Machado नोबेल विजेता कोरिना मचाडो की तारीफ कर चुके हैं ट्रंप, गिरफ्तारी पर ऐसे उठाई थी आवाज, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़When Donald Trump Praised for Nobel Peace Prize winner Machado

नोबेल विजेता कोरिना मचाडो की तारीफ कर चुके हैं ट्रंप, गिरफ्तारी पर ऐसे उठाई थी आवाज

नोबेल शांति पुरस्कारों की रेस में डोनाल्ड ट्रंप कोरिना मचाडो से पिछड़ चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार हारने के बाद अभी ट्रंप की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक दौर था जब ट्रंप ने कोरिना की तारीफ करते नहीं थकते थे।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 10 Oct 2025 08:27 PM
share Share
Follow Us on
नोबेल विजेता कोरिना मचाडो की तारीफ कर चुके हैं ट्रंप, गिरफ्तारी पर ऐसे उठाई थी आवाज

नोबेल शांति पुरस्कारों की रेस में डोनाल्ड ट्रंप कोरिना मचाडो से पिछड़ चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार हारने के बाद अभी ट्रंप की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक दौर था जब ट्रंप ने कोरिना की तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी साल के शुरुआती दिनों की बात है जब ट्रंप ने मारिया कोरिया मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी बताया था। तब उन्होंने ट्रंप और उनके साथियों की खूब तारीफ की थी। बता दें कि इस साल जनवरी में मचाडो को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद ट्रंप ने उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि वेनेजुएला के विपक्ष और यहां तक कि अमेरिका ने भी आरोप लगाया था कि मदुरो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की थी। इसके आधार पर विपक्ष के उम्मीदवार गोंजालेज को असली विजेता कहा गया। गोंजालेज को मचाडो का समर्थन भी हासिल था।

डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जनवरी को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि वेनेज़ुएला की लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो और गोंजालेज लाखों लोगों के साथ शासन के खिलाफ प्रदर्शन करके वेनेज़ुएला के लोगों की आवाज़ और इच्छा को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान वेनेजुएलाई अमेरिकी समुदाय एक स्वतंत्र वेनेज़ुएला का जबरदस्त समर्थन करता है। उन्होंने आगे लिखा कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षित और जीवित रहना चाहिए।

बाद में मारिया कोरिना को कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया। जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन अगस्त 2024 के बाद मचाडो की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, जब वह मादुरो शासन से गिरफ्तारी की धमकियों के बीच छिप गई थीं। बता दें कि मचाडो को नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि नोबेल कमेटी ने एक बार फिर शांति के ऊपर राजनीति को चुना है।

Nobel Prize Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।