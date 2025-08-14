टैरिफ को लेकर लगाया फोन, नोबेल की बात करने लगे ट्रंप; नॉर्वे के अखबार में US राष्ट्रपति की पोल

नोबेल शांति पुरस्कार का चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है। इसे नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह चयन 19वीं सदी के स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार किया जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के लिए फोन किया था। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत किसी से छिपी नहीं है। इस बातचीत के दौरान भी ट्रंप ने अचानक नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में पूछताछ की। यह जानकारी नॉर्वे के एक बिजनेस अखबार डागेंस नेरिंग्सलिव ने गुरुवार को दी।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे कई देशों ने ट्रंप को शांति समझौतों या युद्धविराम कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। ट्रंप पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह इस सम्मान के हकदार हैं। यह पुरस्कार चार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मिल चुका है।

अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा, "अचानक, जब वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ओस्लो की सड़क पर चल रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। उन्होंने नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करनी चाही- और साथ ही टैरिफ पर चर्चा भी की।" फिलहाल वाइट हाउस, नॉर्वे के वित्त मंत्रालय और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

नोबेल शांति पुरस्कार हर साल अक्टूबर में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में घोषित किया जाता है और विजेताओं का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पांच सदस्यों की समिति करती है, जो पुरस्कार के संस्थापक स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छाओं के अनुसार काम करती है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह पहला मौका नहीं था जब ट्रंप ने स्टोल्टेनबर्ग के साथ बातचीत में नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया हो। नाटो के पूर्व महासचिव रह चुके स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यह कॉल मुख्य रूप से व्यापार शुल्क और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए थी, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे से ट्रंप की निर्धारित बातचीत से पहले हुई थी।