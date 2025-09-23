When America divided into two parts with a separate flag and president अलग झंडा और राष्ट्रपति, जब दो हिस्सों में बंट गया था अमेरिका; फिर कहां चला गया दूसरा देश, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़When America divided into two parts with a separate flag and president

अलग झंडा और राष्ट्रपति, जब दो हिस्सों में बंट गया था अमेरिका; फिर कहां चला गया दूसरा देश

1861 के बाद अमेरिका भी दो हिस्सों में बंट गया था। एक अलग देश बनाया गया और उसके अलग राष्ट्रपति बने। हालांकि यह केवल पांच साल तक ही चल पाया और यूएसए ने एक  बार फिर उसे शामिल कर लिया।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:02 PM
share Share
Follow Us on
अलग झंडा और राष्ट्रपति, जब दो हिस्सों में बंट गया था अमेरिका; फिर कहां चला गया दूसरा देश

रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को तीन साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। कभी ये दोनों ही देश सोवियत यूनियन का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन साल 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यह छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया। रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, अजरबैजान, युक्रेन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य कई देश सोवियत यूनियन के विघटन से ही निकले हैं। वहीं रूस के कट्टर प्रतिद्वंद्वी अमेरिका का भी जो आज का स्वरूप है, वैसा हमेशा नहीं था। करीब 130 साल पहले अमेरिका को भी बंटवारे के दौर से गुजरना पड़ा था।

1861 से पहले अमेरिका 34 राज्यों का ही संघ था। इसके बाद अमेरिका ने मेक्सिको के 55 फीसदी हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ साल बाद ही अब्राहम लिंकन के शासनकाल में एलीट क्लास असंतुष्ट होने लगा। पूरी कहानी इस तरह है कि कैलिफोर्निया, यूा, न्यू मैक्सिको, नेवाडा, टेक्स्स और कोलराडो समेत कई राज्य मैक्सिको में ही थे। इनमें से कुछ राज्यों पर मैक्सिको का आंशिक रूप से ही कब्जा था। अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ जंग छेड़ दी और आखिरकर 1848 तक दोनों देशों के बीच संधि हुई। मैक्सिको का 55 फीसदी हिस्सा अमेरिका का हो गया। उसके बदले अमेरिका ने मैक्सिको को 15 मिलियन डॉलर दिए। इस तरह संयुक्ता राज्य अमेरिका का आकार बड़ा हो गया।

दास प्रथा पर शुरू हुआ विवाद

अब्राहम लिंकन के शासनकाल में दास प्रथा ज्वलंत मुद्दा था। एक गुट ऐसा था जो कि अमेरिका को दास की जंजीरों से मुक्त कराना चाहता था। वहीं आर्थिक रूप से मजबूत गुट चाहता था कि दास प्रथा बनी रहे। जब लिंकन राष्ट्रपति बने तो दास प्रथा के खिलाफ वाले गुट को बल मिल गया। इसी से नाराज गुट ने 1861 में मॉन्टगोमेरी में 6 राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई और फिर एक नए देश का ऐलान कर दिया गया। इसका नाम दिया गया कंफेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी सीएसए।

अलग राजधानी और राष्ट्रपति

कंफेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका (CSA) की राजधआनी रिचमंड को बनाया गया। यह 6 राज्यों साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा, मिसीसिपी, जॉर्डिया, लुईसियाना और अलबामा से मिलकर बना था। इस नए देश के राष्ट्रपति बने जेफरसन डेविस। इसके एक महीने बाद टेक्सास भी सीएसए में शामिल हो गया। सीएसए में कुल 13 राज्य शामिल हो गए। इसके बाद सीएसए ने खुद को यूएसए से अलग कर लिया और गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई।

5 साल चला गृह युद्ध

सीएसए अलग देश तो बन गया लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह हमेशा पहचान का मोहताज रहा। किसी ने भी उसे राष्ट्र की मान्यता नहीं दी। 5 साल तक चले गृहयुद्ध के बाद अमेरिका ने सीएसए पर एक बार फिर नियंत्रण पा लिया। अमेरिका 48 राज्यों वाला संघ बन गया। इसके बाद अलास्का और हवाई पर भी नियंत्रण करने के बाद अमेरिका 50 राज्यों का संघ बना। अमेरिका का यही स्वरूप आज भी मौजूद है।

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।