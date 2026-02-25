ईरान पर अमेरिका ने किया हमला तो क्या करेगा हिज्बुल्लाह, तैयार हो गई रणनीति
अमेरिका ने ईरान को उसके विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बार-बार धमकी दी है, और लेबनानी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका के किसी संभावित हमले से इलाके में जंग शुरू हो जाती है तो हिज्बुल्लाह इसमें शामिल हो सकता है।
Iran US Tension: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान के सपोर्टर हिज्बुल्लाह ने भी रणनीति तैयार कर ली है। उसने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका द्वारा ईरान पर लिमिटेड तरीके से हमला किया जाता है, तो वह बीच में नहीं पड़ेगा। हिज्बुल्लाह के एक अधिकारी ने बुधवार को न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि लेबनानी मूवमेंट अपने सपोर्टर ईरान पर लिमिटेड अमेरिकी स्ट्राइक की हालत में सैन्य दखल नहीं देगा, लेकिन अगर सुप्रीम लीड अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी तरह का हमला होता है, तब वह उसे रेड लाइन मानेगा।
अमेरिका ने ईरान को उसके विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बार-बार धमकी दी है, और लेबनानी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका के किसी संभावित हमले से इलाके में जंग शुरू हो जाती है तो हिज्बुल्लाह इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "ईरान पर अमेरिका के लिमिटेड स्ट्राइक की हालत में, हिज़्बुल्लाह का रुख मिलिट्री दखल न देने का होगा।" हालांकि, अगर ग्रुप यह तय करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरानी शासन को गिराने या सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हिज़्बुल्लाह दखल देगा।
अधिकारी ने अंदाजा लगाया कि एक सोची हुई हालत में जहां अमेरिकी मिलिट्री तरीके से ईरानी सरकार को हटाने की कोशिश करता है, अमेरिका का साथी इजरायल जरूर लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पास वॉरशिप और फाइटर जेट तैनात किए हैं, ताकि अगर दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत से डील पक्की नहीं हो पाती है, तो वे हमले की अपनी धमकी को सपोर्ट कर सकें। लेबनान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सरकार को डर है कि अगर हिज्बुल्लाह- जिसके पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है- अमेरिका और ईरान के बीच किसी क्षेत्रीय लड़ाई का हिस्सा बन गया, तो इजरायल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है।
पिछले साल लड़ाई में क्या हुआ था?
एक लेबनानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "लेबनानियों को एक चेन रिएक्शन का डर है, ईरान के खिलाफ एक अमेरिकी हमला, इजरायल के खिलाफ हिज्बुल्लाह का जवाबी हमला, और उसके बाद इजरायल का बड़ा जवाब।" हिज्बुल्लाह के लीडर, नईम कासिम ने कहा है कि उनका ग्रुप डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन वह ईरान पर किसी भी अमेरिकी अटैक से खुद को टारगेट मानेगा। बता दें कि पिछले जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के दौरान, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया, हिज्बुल्लाह ने दखल नहीं दिया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
